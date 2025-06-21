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- 21.06 22:27 Ефект Дідро: розуміння цього явища допоможе уникнути зайвих витрат
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Ефект Дідро: розуміння цього явища допоможе уникнути зайвих витрат
Якось відомий французький філософ Дені Дідро отримав у подарунок дуже гарний халат. Проте раптом він помітив, що ця річ не вписується у домашній інтер'єр. Отож, звичайний стілець філософ замінив на розкішне крісло, яке пасувало до халата. Однак тоді старий письмовий стіл став контрастувати з кріслом, тож довелось купити й новий стіл. І це був тільки початок…
Ефект Дідро — відомий психологічний феномен, коли придбання нової речі спонукає до подальших покупок, щоб вона гармонійно поєднувалася з тими, що вже є у гардеробі чи інтер’єрі. Тобто виникає ланцюгова реакція, яка призводить до збільшення споживання та покупки речей, які раніше не вважалися необхідними.
Це явище філософ описав у одному своєму творі, зауважуючи, що раніше був власником старого халату, а нині став рабом нового.
Отож, купуючи нову річ, варто зважити, чи не потягне вона за собою чимало нових витрат. Скажімо, ви купуєте помаранчеві чи блакитні босоніжки, але не маєте з чим їх носити. Зрештою купуєте плаття, що пасує до цього взуття, проте жодна із сумок не підходить. Тобто треба шукати ще й сумку. Одні витрати тягнуть за собою інші.
Проте у випадку, коли фінанси дозволяють, ви дійсно можете змінити гардероб на кращий, почавши з маленької покупки.
Аналізуйте та зважуйте — це завжди корисно. Розуміння ефекту Дідро спонукає замислитись перед тим, як щось купувати, адже в маркетингу вже використовуються аромати, які стимулюють відвідувачів витрачати гроші. Споживання завжди має бути свідомим.
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Фото з альбому Ольги Сметанської152
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