Від виплат звільнені: хто може не платити земельний податок у 2025 році

Законом встановлено, що українці, у яких у володінні є земля, та постійні землекористувачі — фізичні та юридичні особи мають сплачувати за неї податок. При цьому із пенсіонерів платити повинні тільки ті, хто працює, і має у володінні кількість землі, яка перевищує встановлені норми.

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В той же час є декілька категорій громадян, які звільнені від сплати земельного податку, розповіли юристи БФ «Право на захист» у своєму телеграм-каналі.

Також вони перечислили, хто саме може не сплачувати податок. Згідно їх інформації, не сплачувати за земельну ділянку (ст. 281 ПКУ) мають право:

особи з інвалідністю I та II групи;

особи, які виховують трьох і більш дітей віком до 18 років;

ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

особи, які визнані законом постраждалими в результаті Чорнобильської катастрофи;

на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі при передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

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