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«Зрадили дипломатію»: в Ірані заявили про відповідь на удар США
США атакували три ключові ядерні об'єкти в Ірані. Тегеран, за словами речника МЗС Ірану, наразі спостерігає «зраду дипломатії» з боку адміністрації Трампа, повідомляє CNN.
«Вони не можуть говорити про дипломатію, вони зрадили дипломатію, — сказав речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багає. — Ніхто не знає, що буде далі, але точно те, що відповідальність за наслідки цієї війни повинні нести Сполучені Штати та Ізраїль».
Дипломат відмовився повідомити, як Іран може відреагувати на військові удари США по його ядерних об'єктах рано вранці 22 червня, а також, що було пошкоджено. Втім сказав, що Тегеран «має право… скористатися своїм правом на самооборону».
«І ми обов'язково це зробимо», — заявив речник. Й додав, що нещодавні заяви президента Дональда Трампа та погрози щодо нових нападів є «залякуванням на глобальному рівні».
Він попередив, що напади Ізраїлю та США ставлять регіон у «безпрецедентно небезпечне» становище.
Нагадаємо, що в ніч на 22 червня Сполучені Штати Америки завдали авіаударів по трьох ключових ядерних об'єктах Ірану — Фордо, Натанзі та Ісфахану. Відбулось це через дев'ять днів з моменту загострення ситуації на Близькому Сході.
Наразі відомо, що Іран у відповідь завдав ракетного удару по житловим кварталам великих ізраїльських міст і погрожує закрити Ормузьку протоку.
На фото: наслідки ракетного удару Ірану по Ізраїлю 22 червня. Скриншот відео148
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