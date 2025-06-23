На Кінбурнській косі російські десантники застрелили своїх та викинули у море, — АТЕШ

Агенти «АТЕШ» зі складу штабу 104 повітряно-десантної дивізії повідомляють про ротацію в районі села Покровка на Кінбурнській косі. Замість деградуючої бригади «Дон», яка понад два роки «відпочивала» на цих позиціях, заходить 337-й десантно-штурмовий полк ПДВ рф. Про це пише військовий рух українців та кримських татар «АТЕШ».

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Згідно інформації, ротація окупантів пройшла зі скандалом. Під час конфлікту десантники застрелили чотирьох солдат та скинули їхні тіла у море. Доля решти з бригади «Дон» невідома.

«Їх, мабуть, вивозять із фронту або поступово розформовують через повну втрату боєздатності» — кажуть агенти.

337-й полк вже брав участь у боях на Кінбурнській косі наприкінці 2023 року. Тоді він зазнав серйозних втрат через відсутність підтримки авіації та артилерії, а також слабку підготовку особового складу.

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Невдовзі підрозділ був доукомплектований новобранцями без досвіду, і тепер ці ж бійці повертаються назад — виснажені, невпевнені, деморалізовані.

Зазначимо, що наразі у районі Олешок на Херсонщині проходить заміна 28-го мотострілецького полку росіян. Це відбувається через великі втрати особовому складу та підготовку до штурмових дій.

Раніше ГУР оприлюднило докази канібалізму серед окупантів.

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На фото Кінбурнська коса

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