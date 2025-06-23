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На Кінбурнській косі російські десантники застрелили своїх та викинули у море, — АТЕШ
Агенти «АТЕШ» зі складу штабу 104 повітряно-десантної дивізії повідомляють про ротацію в районі села Покровка на Кінбурнській косі. Замість деградуючої бригади «Дон», яка понад два роки «відпочивала» на цих позиціях, заходить 337-й десантно-штурмовий полк ПДВ рф. Про це пише військовий рух українців та кримських татар «АТЕШ».
Згідно інформації, ротація окупантів пройшла зі скандалом. Під час конфлікту десантники застрелили чотирьох солдат та скинули їхні тіла у море. Доля решти з бригади «Дон» невідома.
«Їх, мабуть, вивозять із фронту або поступово розформовують через повну втрату боєздатності» — кажуть агенти.
337-й полк вже брав участь у боях на Кінбурнській косі наприкінці 2023 року. Тоді він зазнав серйозних втрат через відсутність підтримки авіації та артилерії, а також слабку підготовку особового складу.
Невдовзі підрозділ був доукомплектований новобранцями без досвіду, і тепер ці ж бійці повертаються назад — виснажені, невпевнені, деморалізовані.
Зазначимо, що наразі у районі Олешок на Херсонщині проходить заміна 28-го мотострілецького полку росіян. Це відбувається через великі втрати особовому складу та підготовку до штурмових дій.
Раніше ГУР оприлюднило докази канібалізму серед окупантів.
На фото Кінбурнська коса218
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