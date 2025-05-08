«Партизани» залишили без зв'язку кілька військових об'єктів у підмосков'ї

Готуючись до 9 травня, російське керівництво не тільки оголосило в односторонньому порядку про «припинення вогню», продовжуючи завдавати ударів по Україні, але й стягнуло до столиці велику кількість ППО, чекаючи на візити високих гостей, у тому числі і лідера КНР. При цьому мешканці столичного регіону скаржилися на поганий зв'язко та відсутність інтернету, що було пов'язано з «підвищеними заходами з безпеки» через побоювання щодо можливої атаки БпЛА.

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Тим часом партизани руху «АТЕШ» додали «головного болю» військовим у Московській області росії, позбавивши їх зв'язку — у населеному пункті Могильці було знищено обладнання трансформаторної підстанції, що забезпечувала електро- та телекомунікаційну інфраструктуру регіону.

Фото "АТЕШ"

«Виникли перебої зв'язку відразу на кількох важливих військових об'єктах, серед яких: 629-й зенітний ракетний полк (в/ч 51857), 21-а окрема бригада оперативного призначення (в/ч 3641), а також військове містечко, де розміщуються в/ч 20007, 03523 и 51084. Проблеми також зафіксовані у 483-му військовому слідчому відділі СК росії та на розподільчому складі компанії „СберЛогістика“, яка виконує контракти для Міністерства оборони рф», — йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, що до москви на 9 травня збиралися летіли лідера Угорщини, Словаччини та Сербії. Крааїни Балтії та Польща закривали небо для літаків з керівниками цих країн для польотів до рф.

Очільник польського уряду Дональд Туск заявляв, що вшановувати закінчення Другої світової війни на Червоній площі в тіні кремля «є не лише політичною сліпотою, особливо для європейців».

Фото «АТЕШ»

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