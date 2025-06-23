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Забудете про шкідників та хвороби: простий та ефективний спосіб захистити полуницю на грядці
Щоб виростити гарний врожай полуниці, потрібно не тільки вчасно поливати та підживлювати кущі, а й захистити ягоду від шкідників та хвороб. Тут може допомогти агроволокно або мульча.
Як відомо, мульча створює бар’єр для шкідників. Крім того, ягоди не будуть лежать на вологій землі й не будуть гнити.
Захистити ділянки можна не тільки з допомогою агроволокна. Є природні засоби не менш ефективні, але набагато дешевші. Наприклад, «Сусідка» пропонує хвойний опад.
Хвойний опад — це не просто мульча, а багатофункціональний природний інструмент. Ефірні олії та фітонциди, що містяться у хвої, є потужним репелентом для слимаків та равликів.
До того ж хвоя — це природний антисептик. Сіра гниль (ботритіс) — грибок, який з'являється на полуниці після контакту з вологою землею, адже він розвивається у вологому середовищі.
А шар хвої навколо кущів з полуницею створює суху, повітропроникну подушку. Ягоди лежать на ній, а не на ґрунті, що мінімізує ризик ураження. Ягоди залишаються чистими, сухими й цілими.
Досвідчені агрономи радять мульчувати грядки ранньою весною, коли тільки розпушили землю навколо кущиків і внесли перші добрива.
Для цього потрібно розсипати свіжий або трохи перепрілий хвойний опад шаром 5−7 см. Така мульча стане надійною перешкодою для бур’янів, позбавляючи їх сонячного світла.
У зв'язку з тим, що хвойна мульча чудово утримує вологу біля коріння, поливати грядки полуниці доведеться рідше.
Крім того, хвоя буде захищати грядки не тільки від шкідників, а й від бур'янів.
До речі, досвідчений фермер назвав кілька помилок при вирощуванні полуниці й розповів, як їх усунути.17
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