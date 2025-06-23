Останнє санкційне попередження: хто наступний у черзі після Дмитрука й Ряшина?

Указ президента України Володимира Зеленського про введення санкцій щодо осіб та компаній, які ведуть бізнес на тимчасово окупованій території — останнє попередження деяким громадянам України, які ще мають активи у захоплених росіянами регіонах. Водночас, це дієвий спосіб недопущення фінансування політичних процесів у нашій країні за рахунок коштів, отриманих нелегальним шляхом.

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Так, декілька днів тому політолог Тарас Загородний озвучив думку, що у наступному санкційному списку можуть з’явитися прізвища братів Добкіних, бізнес яких СБУ підозрює у посібництві рф.

Але попри те, що під обмеження потрапили такі одіозні особи, як нардеп-утікач Артем Дмитрук та екснардеп Олександр Онищенко, Дмитро і Михайло Добкіни досі уникають санкцій.

Не виключено, що близьким до істини є припущення іншого політолога — Олега Постернака, що заяви братів Добкіних про багатомільйонні інвестиції можуть виявитися способом легалізації в Україні російських коштів напередодні ймовірних виборів. І тоді слідча справа СБУ крім покарання за фінансування терористів може викрити весь ланцюжок потрапляння в країну грошей країни-агресора.

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Яка, з великою долею вірогідності, сконцентрує зусилля на хаотизації українського політичного процесу як під час повномасштабної війни, так і під час підготовки до майбутніх виборів.

У такому випадку відсутність санкцій щодо колишніх «регіоналів» Добкіних, старший з яких, Михайло, ще у 2014-му відзначився низкою заяв про необхідність федералізації України — не сигнал про прощення, а відтермінування часу для завершення слідства СБУ. Щоб перекрити усі можливі шляхи легалізації в нашій країні кремлівських грошей на підтримку т. зв. «проросійського табору».

Крім того, сам факт згадки в указі про те, що на ТОТ ще залишився «український» бізнес — меседж усім підприємцям, що його треба згортати. В іншому випадку наступними претендентами на блокування активів на підконтрольній уряду території, будуть саме вони.

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Нагадаємо, що колишній бізнес-партнер Добкіних Алекс Коваленко звинуватив їх у рейдерському захопленні Володимир-Волинської птахофабрики й організації торгівлі з т. зв. «лнр» у 2019−2021-х рр.

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