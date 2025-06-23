«Ми ще не Ізраїль. Але ми ним станемо! І всім тоді мало не покажеться…»: Віталій Чепинога про «коаліцію сц#кунів»

Український політик, блогер Віталій Чепінога пише, що хоч Європа й підтримує Україну, але слова не завжди відповідають ділам. Тому Україні немає на кого розраховувати, а потрібно ставати такою, як зараз Ізраїль. Він впевнений, що згодом Україна має стати сильною й незалежною, щоб ні в кого не питати, як їй діяти та в якому напрямку рухатися

«Я часом пишу щось для європейських видань. За гроші, не буду брехать. Бо, треба ж якось жити, та щось їсти!- зазначає блогер у Facebook.

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Європа до нас прихильна, вона нами захоплюється! Європа каже, що ми за всю свободу вільного світу.

Європа рефлексує. Їй цікаво, що ми про неї думаємо!

Так і питають: що ви думаєте про нас?

- Вам чесно сказать? — питаю!

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- Так, чесно, кажуть!

Я думаю, що ви сц#куни @бані, якщо чесно! Ви — коаліція сц#кунів…

В кожній французькій церкві на стінах написані імена загиблих під час Першої світової війни. В кожному селі. В кожній церкві. Жан, Люк, П'єр…

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Але в жодній французькій церкві не написані імена загиблих під час Другої світової!

А знаєте чого? Бо ви всралися! Ви навіть в підручниках про це не пишете. Бо вам стидно.

Ви не воювали під час Другої Світової! І якби не Черчилль, з вас би наробили мила. Шанель номер п'ять.



Ізраїль на тижні розx@чив всю ППО Ірану. Сам. Нікого не питаючи дозволу… І потім на Іран полетіли американські B-2, по два ярда за штуку, і кинули в ядерні реактори мирні глибинні бомби.



Ми ще не Ізраїль! Але ми ним будемо! Станемо! І всім тоді мало не покажеться…

«і ти колись боролась, мов Ізраїль, Україно моя»… Леся Українка!

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Я жду, я щось роблю, я дочекаюся, я доживу!".

Нагадаємо, у Німеччині вважають, що війна між Ізраїлем та Іраном не вплине на ситуацію в Україні.

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