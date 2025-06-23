- 20:35 Майже три роки чекали на диво: в бою на Донеччині загинув слюсар із Черкащини
- 20:07 Картопляний салат з яйцями: простий та смачний рецепт, який точно вам сподобається
- 19:44 Зможуть використовувати до 800 «Шахедів»: рф у рази збільшує виробництво дронів
- 19:19 Чекають страшні випробування: популярна акторка заспівала гімн на вершині Говерли
- 19:18 «росія знущається з пам'яті загиблих»: глава МВС — про обмін тілами та цинізм ворога
- 19:04 Дівам — «Трійка жезлів» та підбиття підсумків, Скорпіонам — «Сонце» та заряд енергії: Таро-прогноз на вівторок, 24 червня
- 18:51 Малюк перетворив ЦСО «А» на один з найефективніших підрозділів, — експерт
- 18:32 Чернишова звинуватили: у чому підозрюють віцепрем'єра
- 18:31 «Тільки повернулись з укриття — і відразу приліт»: російська ракета вбила двох рідних братів з Чернігівщини
- 18:11 «Дивний» штраф: чому водія можуть покарати за відчинені вікна у машині
- 17:55 Російські агенти намагалися підірвати українського військового у Харкові
- 17:51 За це і стоїмо: популярний музикант вперше показав своїх дітей
«Ми ще не Ізраїль. Але ми ним станемо! І всім тоді мало не покажеться…»: Віталій Чепинога про «коаліцію сц#кунів»
Український політик, блогер Віталій Чепінога пише, що хоч Європа й підтримує Україну, але слова не завжди відповідають ділам. Тому Україні немає на кого розраховувати, а потрібно ставати такою, як зараз Ізраїль. Він впевнений, що згодом Україна має стати сильною й незалежною, щоб ні в кого не питати, як їй діяти та в якому напрямку рухатися
«Я часом пишу щось для європейських видань. За гроші, не буду брехать. Бо, треба ж якось жити, та щось їсти!- зазначає блогер у Facebook.
Європа до нас прихильна, вона нами захоплюється! Європа каже, що ми за всю свободу вільного світу.
Європа рефлексує. Їй цікаво, що ми про неї думаємо!
Так і питають: що ви думаєте про нас?
- Вам чесно сказать? — питаю!
- Так, чесно, кажуть!
Я думаю, що ви сц#куни @бані, якщо чесно! Ви — коаліція сц#кунів…
В кожній французькій церкві на стінах написані імена загиблих під час Першої світової війни. В кожному селі. В кожній церкві. Жан, Люк, П'єр…
Але в жодній французькій церкві не написані імена загиблих під час Другої світової!
А знаєте чого? Бо ви всралися! Ви навіть в підручниках про це не пишете. Бо вам стидно.
Ви не воювали під час Другої Світової! І якби не Черчилль, з вас би наробили мила. Шанель номер п'ять.
Ізраїль на тижні розx@чив всю ППО Ірану. Сам. Нікого не питаючи дозволу… І потім на Іран полетіли американські B-2, по два ярда за штуку, і кинули в ядерні реактори мирні глибинні бомби.
Ми ще не Ізраїль! Але ми ним будемо! Станемо! І всім тоді мало не покажеться…
«і ти колись боролась, мов Ізраїль, Україно моя»… Леся Українка!
Я жду, я щось роблю, я дочекаюся, я доживу!".
Нагадаємо, у Німеччині вважають, що війна між Ізраїлем та Іраном не вплине на ситуацію в Україні.
Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.169
Читайте нас у Facebook
«Наші захисники втрачають життя за цю землю, а вам хочеться „качати“ під Моргенштерна?»: український хореограф звернувся до українців
Скорпіонам — «Імператриця», Дівам — «Дев'ятка Кубків», а Левам — «Верховна Жриця»: Таро-прогноз та поради карт на 23 червня