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Рятують російські енергоносії: Угорщина та Словаччина блокують нові санкції ЄС проти росії
Угорщина та Словаччина хочуть заблокувати 18-й пакет санкцій ЄС проти росії. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто на прес-конференції, що транслювалася на його сторінці у Facebook.
Наміри Угорщини і Словаччини є реакцією на плани ЄС поступово відмовитися від імпорту російських енергоносіїв.
«Ми робимо це, тому що Європейський Союз хоче заборонити таким державам-членам, як Угорщина та Словаччина, купувати дешевий російський природний газ та дешеву російську нафту, як раніше», — сказав Сійярто.
Незважаючи на війну в Україні, Угорщина та Словаччина продовжують підтримувати тісні відносини з росією та залежать від поставок російської нафти та газу.
Для прийняття рішень щодо санкцій потрібна одностайність у ЄС.
Нагадаємо, нещодавно Єврокомісія запропонувала повністю спинити імпорт газу та нафти з росії до кінця 2027 року. Згідно пропозиції, нові контракти на імпорт російського газу будуть заборонені з 1 січня 2026 року.
Раніше «ФАКТИ» розповідали про наміри Німеччини покарати Угорщину і Словаччину за спроби розколоти єдність Євросоюзу.58
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