41.47 / 42.03 48.10 / 48.85
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Рятують російські енергоносії: Угорщина та Словаччина блокують нові санкції ЄС проти росії

14:22 24 червня 2025
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто

Угорщина та Словаччина хочуть заблокувати 18-й пакет санкцій ЄС проти росії. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто на прес-конференції, що транслювалася на його сторінці у Facebook.

Наміри Угорщини і Словаччини є реакцією на плани ЄС поступово відмовитися від імпорту російських енергоносіїв.

«Ми робимо це, тому що Європейський Союз хоче заборонити таким державам-членам, як Угорщина та Словаччина, купувати дешевий російський природний газ та дешеву російську нафту, як раніше», — сказав Сійярто.

Незважаючи на війну в Україні, Угорщина та Словаччина продовжують підтримувати тісні відносини з росією та залежать від поставок російської нафти та газу.

РЕКЛАМА

Для прийняття рішень щодо санкцій потрібна одностайність у ЄС.

Нагадаємо, нещодавно Єврокомісія запропонувала повністю спинити імпорт газу та нафти з росії до кінця 2027 року. Згідно пропозиції, нові контракти на імпорт російського газу будуть заборонені з 1 січня 2026 року.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про наміри Німеччини покарати Угорщину і Словаччину за спроби розколоти єдність Євросоюзу.

РЕКЛАМА

58

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Унітаз можна почистити йодом, фото інтернет

Залийте йод в унітаз — він стане біліший за сніг без зусиль: навіть сусіди будуть приходити подивитися

БТР-80

До передової доїхала нова російська техніка, але є нюанс

Розклад карт Таро на 25 червня. Фото Pixabay

Стрільцям — «Туз Пентаклів», Терезам — «Король Жезлів», а Близнюкам — «Імператор»: Таро-прогноз та поради карт на 25 червня

Почався сезон Рака, фото з відкритих джерел

«Астрологічний сезон Раку»: на які знаки зодіаку чекає цілий місяць везіння

Наступний матеріал
Новини партнерів