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Ломаченко відреагував на ракетний обстріл рідного міста: про російських нелюдів ані слова (фото)
Олімпійський чемпіон та ексчемпіон світу з боксу Василь Ломаченко (18 перемог, 12 з них — нокаутом, 3 поразки), який оголосив про завершення кар'єри, відреагував на обстріл росією його рідного Білгород-Дністровського. Щоправда, про те, хто вбиває балістикою, титулований спортсмен не написав у соцмережах жодного слова.
«Сьогодні трагічний день для всіх аккерманців. Вчора ще були посмішки та радість на обличчях людей, які прийшли на випускний, а сьогодні сльози та горе.
Школа, яку закінчив, до якої ходили наші діти, цинічно обстріляли ракети. Царство Небесне загиблим! Сил і здоров'я, одужати пораненим! Миру Всім! - написав Василь Ломаченко у Facebook.
«Ой, а хто ж обстріляв школу ракетами?», «Це твої брати зробили…», «Вася йди за кораблем, розуму як не було так і не буде», «Вася, а хто запустив ракету?», «Російська ракета з благословення отця Кирила. А то неточний опис», «Вася, а шо там за мир у Христі з братиками?! Як тобі вітання?! Не все так однозначно!?», «Помолися за славу росіян у рпцшних храмах», — обурюються в коментарях підписники.
Додамо, що в результаті атаки балістикою по Білгород-Дністровському поки що відомо про щонайменше 12 поранених, троє з яких у тяжкому стані, та двох загиблих.
Нагадаємо, що Василь Ломаченко, який називав росіян і українців одним народом і так і не наважився назвати росію агресором, не раз викликав критику у співвітчизників за свою позицію і висловлювання поза рингом. Зокрема, боксер застеріг прихильників заборони в Україні УПЦ МП.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що рибальський будинок Василя Ломаченка пошкодив російський дрон.
Фото Instagram, ДСНС Одеської області156
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