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Спорт

Рибальський будинок Василя Ломаченка пошкодив російський дрон (фото)

12:37 15 вересня 2024
Василь Ломаченко

Під час чергової нічної атаки російськими окупантами Одеської області дронами постраждала одна з дач дворазового олімпійського чемпіона з боксу Василя Ломаченка, який нокаутував у травні Джорджа Камбососа, повідомляє «Бессарабія Inform».

Як з'ясувалося, кілька років тому 36-річний боксер із Білгород-Дністровського придбав дачний будинок у місцевих рибалок. За час повномасштабної війни споруда вже кілька разів зазнавала пошкоджень через ворожі атаки. Цього разу у рибальському будинку пошкоджено вікна та двері.

Нагадаємо, що чемпіон світу Ломаченко, який називав росіян і українців одним народом і так і не наважився назвати росію агресором, неодноразово піддавався співвітчизниками критиці за свою позицію і висловлювання поза рингом. Зокрема, нещодавно боксер застеріг прихильників заборони в Україні УПЦ МП.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дружина Олександра Усика розповіла, чим поживилися російські окупанти у їхньому будинку під Києвом.

Фото Instagram, bessarabiainform.com

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