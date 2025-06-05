Подяка США і жодного слова про Україну: Ломаченко оголосив про завершення кар'єри (відео)

Дворазовий олімпійський чемпіон та колишній чемпіон світу у трьох дивізіонах 37-річний український боксер Василь Ломаченко (18 перемог, 12 з них — нокаутом, 3 поразки), якого поливали брудом за «суху» реакцію на ракетний обстріл його рідного району, оголосив про завершення кар'єри.

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У своєму відеозверненні титулований уродженець Білгород-Дністровського згадав Господа, батьків, промоутера, уболівальників та навіть США, але тільки не Україну.

«У житті будь-якого спортсмена буває момент, коли він вішає рукавички на цвях, — розповів Василь Ломаченко. — У нашій історії цей день прийшов. Насамперед хотів би подякувати Господу нашому, Ісусу Христу, за все, що він для нас зробив, і вів маленького пихатого хлопця своїм шляхом, який показав, що визнання, історія, легендарність — це не сам сенс буття.

Вдячний за всі перемоги, невдачі на рингу та в житті. Радий тому, що до кінця кар'єри прийшло розуміння, в який бік має рухатися людина, щоб перемогти. Перемогти не на рингу, а перемогти стару людину і в кінці отримати свою нагороду.

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Вдячний Господу за прекрасних, чесних, порядних батьків, за їхню турботу, виховання та тепло, отримане протягом усього часу. Батько навчив не лише мистецтву боксу, а й бути прикладом для своїх дітей, яким є для мене. Багато робив помилок у житті та залі, але наставник завжди був поряд, коли треба — підправляв, іноді хвалив. Багато добрих та приємних спогадів залишилося. Люблю тебе, мій рідний.

Низький уклін і найтепліші слова, які є у світі, присвячую та бажаю тобі, тату. Для мене серед людей ти номер один. Моя сім'я завжди поряд, вони завжди щиро раді моїм перемогам і гірко переживали поразки. Але вони зробили нас лише сильнішими.

Андрій Борисович (Колосов, психолог Ломаченка. — Авт.) — унікальна людина, яка багато чому мене навчила. Пазл, без якого цю картину ми не зібрали б. Космічний спеціаліст своєї справи. У нашій кар'єрі були різні моменти, але ми їх гідно проходили. Ваші людські якості — це окрема розмова. Ви людина, яка жертвує собою та своїм часом заради інших. Я радий, що наші професіональні стосунки переросли у дружбу. Дякую вам за все.

Егісе (промоутер Клімас — Авт.), дорогий, дякую тобі за все, що робив для мене та моєї родини. Людина знає свою справу. Найкращий менеджер світу, який став другом та членом сім'ї, чиї професіональні якості перетинаються з людськими: чесність, порядність, доброта та здатність знайти вихід із будь-якої ситуації. Менеджер, який на 100% виконував непрості завдання. Бажаю тобі міцності духу та вагон здоров'я. Щоб завдяки тобі запалювалися нові зірки боксу.

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Вдячний компанії Top Rank та містеру Бобу Аруму за чудову можливість розкрити та показати свої можливості у боксі. Вдячний Сполученим Штатам Америки за можливість реалізувати себе.

І, звичайно, було б несправедливо, якби не згадав вас, дорогі фанати боксу по всьому світу. Ви завжди гаряче підтримували та переживали незабутні поєдинки протягом десятиліття. Вам бажаю так само пристрасно любити бокс і ставитись до нього з повагою. Тому що хлопці, які виходять на ринг, ризикують своїм здоров'ям заради своїх сімей. Миру всім".

A legendary career comes to a close.



#Lomachenko pic.twitter.com/GpuJJahcrP — The 505 (@the505way) June 5, 2025

Нагадаємо, що Василь Ломаченко не виходив на ринг із травня минулого року, коли переміг австралійця Джорджа Камбососа.

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Протягом аматорської кар'єри (396 перемог, 1 поразка) боксер завоював олімпійське «золото» у Пекіні-2008 (вагова категорія до 57 кг), чемпіонський титул Лондона-2012 (до 60 кг) і два звання чемпіона світу (2009-го в Мілані та 2011-го в Баку).

На професіональному рингу Ломаченко володів титулами чемпіона світу у напівлегкій, другій напівлегкій та легкій вазі, увійшовши в історію, як боксер, який найшвидше завоював пояси у трьох вагових категоріях (12 боїв).

Щоправда, настільки гарний був Ломаченко в боксі, настільки його критикували співвітчизники за його позицію та висловлювання поза рингом. Достатньо згадати, як йому діставалося за фото з другом кадирова чи як він застерігав прихильників заборони в Україні УПЦ МП.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що рибальський будинок Василя Ломаченка пошкодив російський дрон.

Фото Instagram

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