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Позбавити титулів: принц Гаррі та Меган Маркл зазнали жорсткої критики
Щороку 16 червня британський регіон святкує День Сассексу, день, присвячений вшануванню його історії, культури та спадщини. Ця традиція, яку високо цінують місцеві жителі, має на меті підкреслити ідентичність графства на півдні Англії. Однак відсутність будь-якого визнання з боку принца Гаррі та Меган Маркл, яка ефективно заробляє на титулі, дітях та королівський родині, була розцінена як неповага до людей та його громадян, пише catalunyadiari.com.
Як повідомляють ЗМІ, колишній депутат парламенту від Сассексу Тім Лафтон публічно висловив своє невдоволення ставленням принца Гаррі та Меган Маркл до події та й загалом до графства.
На його думку, герцогів слід позбавити їхніх титулів, оскільки вони ніколи не виявляли справжнього інтересу до регіону. Це посилювалося особливо після їхнього відходу з британської королівської родини.
«Знову ж таки, інтерес герцога та герцогині Сассекських до графства, з якого вони продовжують використовувати свій титул, був, у кращому випадку, розчаровуючим», — сердито сказав він.
Тім Лафтон заявив, що «настав час мати герцога Сассекського, який щиро цікавиться нашим графством».
«Побажати мешканцям Сассексу щасливого Дня Сассексу — нескладне завдання», — додав він.
Колишній депутат також нагадав, що принц Гаррі та Меган Маркл «рідко відвідували Сассекс навіть до того, як покинули Сполучене Королівство і переїхали до Каліфорнії».
Наразі королівська родина не робила жодних заяв з цього питання. Безсумнівно, стосунки між герцогами та Сполученим Королівством здаються дедалі віддаленішими.
Раніше повідомлялося, що Меган та принц Гаррі викликають все більше роздратування королівських експертів та британців.141
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