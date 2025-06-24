Призначені президентом голови районів у Києві нераціонально витрачають кошти, які Київрада виділяє на будівництво та облаштування укриттів, функціонування яких стає дедалі актуальнішим, з урахуванням посилення ракетно-дронових ударів росіян. Наприклад, будують сховища за 800 км від Києва, продовжують в рази завищувати ціни на тендерах та використовувати інші схеми. Про це розповів в інтерв'ю депутат Київської міської ради Леонід Ємець.

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«Ми згадуємо електропательні за 700 000 грн, закуплені нібито в укриття, та барабани майже на мільйон гривень. Але окрім цього багато всякої єресі було. Наприклад, коли ми перевіряли перелік тендерів, які були в Шевченківському районі на облаштування укриттів, уявіть наше здивування, коли адресу одного з укриттів — на мільйон з чимось гривень — ми побачили в Карпатах. В той час як мешканці Шевченковського району не можуть знайти, куди їм ховатися під час обстрілів, вони роблять укриття за 900−800 км від Києва», — розповів Леонід Ємець.

За його словами, також керівництво Шевченківського району придбало туалетні двері для укриттів по 600 доларів. Солом’янський район закупив мати для сховищ по 3200 грн за одиницю замість 800 грн. А ще один район в умовах тендеру на розкладні стільчики в укриття вказав «відсутність радіонуклідів в матеріалах», напевно щоб придбати продукцію конкретного виробника.

Леонід Ємець наголосив, що за будівництво та облаштування укриттів у Києві відповідають керівники районів, які підпорядковуються лише президенту, а не столичній владі.

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«В місті Києві за укриття відповідають районні державні адміністрації. Їхні керівники призначаються президентом за поданням Кабінету міністрів України. Раніше кандидатури подавав міський голова і вони затверджувалися президентом. Але ще до початку війни Кабмін поміняв процедуру, і тепер Кабмін подає, а президент призначає голів РДА. Тому ні мер, ні Київська міська рада не можуть ані догану виписати голові райдержадміністрації, ані тим паче його звільнити», — пояснив Ємець.

Депутат запевняє, що грошей на облаштування укриттів з бюджету Києва виділяється достатньо.

«Районні адміністрації звертаються з тим, скільки грошей потрібно на облаштування укриттів, а місто виділяє ці кошти. Питання національної безпеки — це пріоритетні питання, тому на них кошти йдуть першочергово. А далі дуже важливо, щоб ті, в кого є кошти, забезпечили ефективне їх використання. Мається на увазі — не крали», — підкреслив Леонід Ємець.

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Раніше повідомлялося, що голови РДА Києва відмовилися скасувати зростання квартплати для киян, аргументуючи тим, що конкурси вже проведені та угоди підписані. Ветеран та громадський активіст Олег Симороз заявив, що серед новопризначених президентом голів районних у місті Києві держадміністрацій — «аферисти зі стажем» та люди, пов'язані із забудовниками.

Фото з відкритих джерел

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