Камінська з «НеАнгелів» засвітилася на Канарах в компанії Януковича, але їй повірили не всі

Експрезидент-втікач Віктор Янукович, який цього року заочно отримав в Україні другий вирок — 15 років позбавлення волі за підбурювання до дезертирства та організацію незаконного переправлення через держкордон, раптово «засвітився» на Канарах.

ВІДЕО ДНЯ

Ну, не те, щоб «засвітився» сам — фото з ним на своїй сторінці у соцмережі виклала колишня учасниця дуету «НеАнгели» Слава Камінська. В коментарі вона написала: «Які люди на Канарах».

Фоловери співачки активно відреагували на її селфі з Януковичем, багато хто висловив сумніви у тому, що ця світлина справжня.

РЕКЛАМА

А видання «РБК-Україна» пояснило, чому фотографія Камінської не може бути справжньою. Журналісти звернули увагу на три моменти, що вказують на підробку.

РЕКЛАМА

По-перше, клуб, на фоні якого ніби позує співачка та президент-втікач, знаходиться не на Канарах, а на Ібіці. По друге, високий Янукович (зріст близько 190 см) поряд зі співачкою виглядає занадто низьким. І по-третє, на фото помітно застосування Фотошопа — неприродні контури та спотворене освітлення. До речі, наразі дуже просто створити подібне фото і за допомогою ШІ.

Нагадаємо, що нещодавно продюсер Юрій Нікітін поділився ідеєю реанімування «НеАнгелів» на честь двадцятиріччя гурту, та виклав фото разом з його солістками — Славою Камінською та Вікторією Сміюхою.

Фото зі сторінки співачки в соцмережаха

РЕКЛАМА

603

Читайте нас у Facebook