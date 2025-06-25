Біполярний розлад особистості: популярний співак зізнався у своїй залежності

Популярний співак Антон Вельбой (Wellboy), який програв суд своїй продюсерській компанії, зізнався у своїх залежностях. Артист розказав, що ще під час навчання в інституті, коли йому було 19 років, вперше спробував наркотичну речовину, а потім кілька разів намагався кинути згубну звичку. Проходив лікування і в реабілітаційному центрі але, за словами співака, це йому не допомогло.

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— У мене таке життя, що нічого не допомогло, — зізнався Антон у проєкті «Тур з зірками». — Всередині я відчуваю себе рок-зіркою і хочеться куражитися на сцені. Але все наше життя — це залежності.

Артист наголосив, що у нього був діагностований біполярний розлад особистості, але зараз він вже не вживає наркотичних речовин.

— Моя душа лягла до растаманства, — розповів Антон. — Я перейнявся культурою Боба Марлі, мені сподобалося це. Але це вже в минулому. У мене був діагностований біполярний розлад особистості.

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Зараз артист лікується медикаментозно та ходить на сеанси до психіатра. Складний період життя збігся і з особистою драмою — Антон розійшовся зі своєю дівчиною.

— Намагаюся зараз посміхатися, радуватись дрібничкам, — сказав співак. - Зараз до мене в Одесу приїхала мама, живе зі мною, слідкує, щоб я дотримувався режиму дня. Бо я сам це не можу контролювати. Мої стосунки з дівчиною закінчилися. Це було моє перше кохання, і я болісно пережив розставання. Все вже йшло до цього. Я людина залежна, відверто не був кращим в стосунках. Але я повинен сам пережити всі моменти, як дорослий чоловік.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як Антон Вельбой відреагував на заяви репера Потапа.

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