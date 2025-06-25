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Шоу-бізнес

Нас просто зносило: відомий співак вразив несподіваним дуетом

16:54 25 червня 2025
Іво Бобул та Жанна Яременко

Відомий співак Іво Бобул, який висловився про свою пенсію, записав несподіваний дует. Пісню «Жіноче щастя» артист виконав разом з молодою співачкою з Вінниччини Жанною Яременко (ZHANNET). За словами артистів, дует став музичним подарунком для всіх, хто вірить у любов, ніжність і силу жіночої душі. А Яременко зізналася, що давно вже мріяла про дует з Бобулом.

«Особисто для мене жіноче щастя — це саме те, про що співається в пісні, — презентувала роботу Жанна. — Це коли душа настільки наповнена радістю, що хочеться літати. Коли я вперше почула цю пісню — розуміла: вона чекала саме нас з Іво».

Іво Бобул, який відомий своєю різкою реакцією та сексистським скандалом, каже, що завжди готовий до експерименту і одразу погодився на дует.

«У цей складний час для України жінки тримають тил, воюють разом із нашими воїнами, — поділився думками Іво. — Це подвиг. І тому саме жінка має право відповісти — що для неї щастя. А ми лише допомогли їй це заспівати».

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Кліп на пісню знімали на даху однієї з київських висоток з видом на Дніпро під час непростих погодних умов.

«Вітер був настільки сильний, що місцями нас просто зносило, але саме в тому була вся магія, — згадала співачка. — Я стояла на краю, сукня майоріла, і в якийсь момент я відчула себе не артисткою, а героїнею — сильною, живою, щасливою».

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«Іво Бобул не перестає експериментувати, — подякували Іво під відео у мережі. — Супер маестро».️

«Люблю ваші пісні! — поділилися у коментарях. — Приємно вас слухати. Гарна пісня, дуже. Душа радіє, коли слухаю ваш золотий голос. Дякую вам за пісню».

В ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» співачка-кардиологиня розповіла про життя під час великої війни.

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