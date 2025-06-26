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Простий трюк для ідеального очищення яєць: ви точно про нього не знали

21:01 26 червня 2025
Яйця

Багато хто з нас регулярно вживає яйця - вони корисні, смачні та швидко готуються. Однак чищення варених яєць часто може бути неприємним, особливо коли шкаралупа прилипає до білка. На щастя, існує простий домашній метод, який вирішує цю проблему — лише одне невелике додавання до окропу шматочка лимону.

Кислота, що міститься в ньому, впливає на структуру шкаралупи, роблячи її майже окремою від білка після варіння.

Для ще кращого ефекту варто полити яйця холодною водою після варіння. Ще краще — обережно розколіть шкаралупу та залиште яйця у воді на хвилину. Вода потрапить під тріснуту шкаралупу та значно полегшить її відділення, пише Кobieta.

Окрім проблеми з чищенням, приготування яєць може принести ще одну проблему — розтріскування шкаралупи. Найчастіше це трапляється, коли холодні яйця з холодильника кидають безпосередньо в киплячу воду. Термічний шок призводить до розриву та тріщин шкаралупи. В результаті яйце спливає у воду, і ми витрачаємо час та інгредієнти.

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Як цього уникнути? Просто заздалегідь вийміть яйця з холодильника та дайте їм нагрітися до кімнатної температури. Або ж можна покласти їх у каструлю з холодною водою і лише потім увімкнути газ — яйця будуть нагріватися поступово, що мінімізує ризик розтріскування.

Ще один хороший трюк — додати у воду чайну ложку солі, кілька крапель лимонного соку або трохи оцту. Ці інгредієнти зміцнюють шкаралупу та допомагають зберегти яйця цілими.

Нагадаємо про результати дослідження — скільки яєць можна з’їдати на день і як вони впливають на наше здоров’я.

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