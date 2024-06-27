Ідеальний сніданок від дієтолога: готуємо шакшуку

Яйця плюс овочі на сніданок — чудовий варіант. Це дуже смачно та водночас корисно. Якщо приготуєте цей сніданок недільного ранку вдома, аромати зіб’ють з ніг, тож остерігайтесь голодних сусідів, ділиться лікарка-дієтолог Ольга Гордієвич.

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Що потрібно:

яйця (2 шт. на одну голодну персону);

помідори ароматні, стиглі — кількість плюс/мінус, як і яєць, чи трохи більше;

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солодкий червоний перець (на 10−12 яєць брали 1 великий);

часник 3−6 зубчиків;

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цибуля — 2−3 цибулини на 10−12 яєць;

спеції: кумин, паприка червона солодка копчена, сіль, цукор, чилі гострий, перець;

оливкова олія.

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Приготування

Розігрійте сковорідку з олією, прогрійте на ній часник та цибулю. Додайте перець червоний солодкий та томати, протушкуйте. Далі — час усіх ароматних спецій (сіль та цукор додаєте майже 1:1, а кумин, паприку, перець, гострий чилі — на смак. Нехай овочі порідняться зі спеціями — розкриються аромати. Далі вибийте яйця, трішки потримайте у відкритому варіанті і доведіть до готовності під кришкою. Зелень також вітається.

А фудблогерка Світлана Климовська дала рецепт фрітати — італійського омлету, який готують з начинками з сиру, овочів, ковбаси або м'яса. Цю страву в Італії часто подають на сніданок.

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