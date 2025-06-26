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Неймовірно смачна смажена молода картопля: чистити не треба!
Щоб приготувати смачну смажену молоду картоплю, треба знати деякі секрети. Саме такими з читачами «ФАКТІВ» поділилась кулінарка-гастроблогерка Марина Гармаш. Подавайте їжу естетично. Атмосфера завжди важлива. А створювати її для рідних та друзів — особливе задоволення.
— Смажена молода картопля належить до страв швидкого приготування, — говорить Марина Гармаш. — Приготування займе всього 10−15 хвилин. Така картопля — чудовий гарнір до свіжих овочів чи салату. До того ж коштує дрібна картопелька дешевше, ніж велика. І чистити її не треба.
Смажена картопля
400−500 г молодої картоплі, 3−4 зубчики часнику, олія, кріп, 1 ч. л. спецій до картоплі
Добре промийте дрібну картоплю, просушіть. Розігрійте сковорідку з олією, смажте картопельку, час від часу помішуючи, посоліть. Готуйте під кришкою на середньому вогні до готовності. Як тільки картопля буде м'яка, додайте спеції, тертий часник та подрібнений кріп, перемішайте й подавайте до столу. Така картопля тане в роті, обов'язково спробуйте приготувати.
Смачних та приємних моментів!
Раніше Марина Гармаш розповідала, як швидко та просто приготувати оладки з молодої капусти.
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Фото Pixabay221
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