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Неймовірно смачна смажена молода картопля: чистити не треба!

22:01 26 червня 2025
Смажена молода картопля

Щоб приготувати смачну смажену молоду картоплю, треба знати деякі секрети. Саме такими з читачами «ФАКТІВ» поділилась кулінарка-гастроблогерка Марина Гармаш. Подавайте їжу естетично. Атмосфера завжди важлива. А створювати її для рідних та друзів — особливе задоволення.

— Смажена молода картопля належить до страв швидкого приготування, — говорить Марина Гармаш. — Приготування займе всього 10−15 хвилин. Така картопля — чудовий гарнір до свіжих овочів чи салату. До того ж коштує дрібна картопелька дешевше, ніж велика. І чистити її не треба.

Смажена картопля

400−500 г молодої картоплі, 3−4 зубчики часнику, олія, кріп, 1 ч. л. спецій до картоплі

Добре промийте дрібну картоплю, просушіть. Розігрійте сковорідку з олією, смажте картопельку, час від часу помішуючи, посоліть. Готуйте під кришкою на середньому вогні до готовності. Як тільки картопля буде м'яка, додайте спеції, тертий часник та подрібнений кріп, перемішайте й подавайте до столу. Така картопля тане в роті, обов'язково спробуйте приготувати.

Смачних та приємних моментів!

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Раніше Марина Гармаш розповідала, як швидко та просто приготувати оладки з молодої капусти.

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Фото Pixabay

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