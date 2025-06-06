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Печена картопля у борошні: бюджетний та смачний рецепт від гастроблогерки Марини Гармаш

21:59 6 червня 2025
Печена картопля у борошні. Фото Марини Гармаш

Молода картопля особливо смачна. Готувати її можна по-різному. Та важливо використовувати перевірені рецепти, якщо хочете, щоб страва вийшла смачною.

Кулінарка-гастроблогерка Марина Гармаш поділилась з читачами «ФАКТІВ» рецептом печеної картоплі у борошні.

- А ви куштували картоплю, печену в борошні? Якщо ні, рекомендую спробувати. Тоненька, в міру солона скоринка та сама ніжність всередині. Подавати можна зі смаженою цибулею, грибним соусом, зеленим маслом, овочами, солоною рибкою. Мені подобається печена картопля з кефіром чи томатним соком. Страва готується близько 30 хвилин. Просто, смачно та доступно. Можна готувати з пшеничним борошном, житнім, кукурудзяним.

Печена картопля у борошні

  • 1 кг дрібної молодої картоплі,
  • 3 ст. л. пшеничного борошна,
  • 1 ст. л. солі

Картоплю промийте, чистити її не потрібно. З'єднайте сіль та борошно, занурте кожну картоплину так, щоб «біла шубка» з борошна добре покрила поверхню. Випікайте на противні, покритому пергаментом чи фольгою. при температурі 180 — 200 градусів 30 хвилин. Час буде залежати від розміру картоплі.

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Смачних та приємних моментів!

Нагадаємо рецепт риби, запеченої з картоплею.

Фото Марини Гармаш

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