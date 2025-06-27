Гризуть, та не проковтнуть: в Європі висміяли шанси росії на прорив

Влітку тактика росіян ніяк не змінилась. Вона така ж — відгризати по шматочку українську територію. У цьому переконаний генерал-майор у відставці Мішель Яковлефф, колишній заступник начальника штабу Сил швидкого реагування Альянсу, пише «Укрінформ».

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«Але їм знадобилося б 120 років, щоб завоювати Україну. От ми бачимо інформацію, що росіяни захопили село. Насправді це три лінії дерев. Так, але що з того? Для наступу у військовому сенсі цього терміну потрібен прорив. Вони повинні прорвати лінію фронту. Для цього потрібні мобільні ресурси, мобільна тактика й мобільні оперативні навички. А вони цього не продемонстрували. Тому я не вірю в прорив», — зазначив Яковлефф.

На думку генерал-майора, український фронт не може розвалитись, хіба що всі українські солдати одночасно б його покинули.

«Тому великий російський наступ цього літа буде таким самим, як і минулого літа. І я пам'ятаю, як на телебаченні минулого літа я брав участь у дискусії на тему „Скільки часу залишилося до падіння Покровська?“. Зараз літо 2025 року, місто ще стоїть», — підкреслив він.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що, на думку експертки з аеророзвідки Марії Берлінської, українцям слід готуватися до нової фази війни — полювання дронів за людьми у містах по всій країні.

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