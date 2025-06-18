Хрест на планах путіна висадити десант біля Одеси: окупанти наразі не мають, що протиставити українським «вовчим зграям»

В Києві презентовано книгу Олександра Чудновця, Петра Сенька і Георгія Снігиря «Хроніка війни в Азовській і Чорноморській операційних зонах 2024». Автори буквально день за днем описали події 2024 року, пов’язані з війною на морі, а також частково на суходолі. В інтерв’ю «ФАКТАМ» Олександр Чудновець розповів про найбільш значущі події на морському театрі воєнних дій, які відбулися минулого року.

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Автори книжки буквально день за днем описали події 2024 року на морському театрі воєнних дій. На фото (зліва направо) Георгій Снігир, Олександр Чудновець, Петро Сенько. Фото автора

«З 13 великих десантних кораблів у ЧФ рф лишилося п’ять»

— Яка з операцій 2024 року Сил оборони України на морі вас найбільше вразила? — ставлю питання Олександру Чудновцю.

- Таких операцій чимало. Наприклад, потоплення великого десантного корабля «Цезарь Куников». Його відправили на дно на початку минулого року — 14 лютого.

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— Що конкретно в цій операції особливого?



— Вона була спланована і реалізована так, що по кораблю вдарила ціла група безпілотних морських дронів. Вони пішли в атаку з різних курсових кутів.

— Тактика «вовчої зграї»?

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- Так. Вона дозволила потопити таку «жирну» ціль, як великий десантний корабель. Тут ще слід зазначити, що на «Цезаре Куникове» загинуло багато моряків противника — понад 80 відсотків особового складу, який знаходився на борту. А серед тих, хто вижив, найімовірніше, багато поранених.

Не секрет, що путін зі своїми поплічниками планував висадку десанту в районі Одеси. Але без таких кораблів, як «Цезарь Куников», подібна операція неможлива.

На знищеному великому десантному кораблі «Цезарь Куников» загинуло приблизно 80 відсотків екіпажу

— Це ж не перший уражений Силами оборони України великий десантний корабель?

— Ваша правда: на сьогоднішній день знищено, або пошкоджено ще сім великих десантних кораблів: «Саратов», «Новочеркасск», «Оленегорский горняк», «Минск», «Ямал», «Азов» і захоплений під час анексії Криму наш український «Костянтин Ольшанський». Плюс — чимало транспортно-десантних катерів.



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— Скільки великих десантних кораблів було в складі Чорноморського флоту рф на початку повномасштабного вторгнення в Україну?

— Тринадцять. Зараз лишилося п’ять.

— Розповсюджена точка зору, що Україна перша в світі стала використовувати морські безпілотні апарати для ударів по кораблях противника. Дійсно у війнах в минулого така тактика не застосовувалася?

- Масово морські дрони до нас ніхто не використовував. Проте в окремих операціях Другої світової війни було задіяно плаваючі безпілотники — в операціях італійських ВМФ. Але вони не могли самостійно пропливати великі відстані.

— Тобто їх мав вести бойовий пловець?

- Так. На борту апарату знаходився оператор. Він доводив заряджений вибухівкою дрон-носій до певної точки і спрямовував його на корабель противника. А сам стрибав в воду. Ясна річ, що дуже сильно ризикував своїм життям, адже небезпека загинути була доволі високою. Такого роду операцій італійці провели небагато — певно, вистачить пальців однієї руки, щоб їх перерахувати.

Українські морські дрони в рази досконаліші тих, що мала під час Другої світової Італія. Наші «Магура», Sea Baby — це зовсім інший, незрівнянно вищий технічний рівень. До того ж Військово-морські сили ЗСУ, ГУР і СБУ стали першими в світі, хто став масово і до того ж напрочуд ефективно використовувати морські безпілотні апарати.

Морський дрон Magura

«Підводні дрони вже існують»

- Скажу ще й про інші українські місії 2024 року на морі, які викликали у мене захоплення, — продовжує Олександр Чудновець. — Одна з них — це операція з використанням морських дронів Magura V5, коли на них вперше встановили керовані ракети Р-73 класу повітря-повітря малого радіуса дії (створені за часів СРСР — Авт.). Цими ракетами у грудні 2024-го було вражено ворожий вертоліт. Нагадаю, що в нинішньому році приблизно таким же чином вдалося збити два російські бойові літаки.

Окрім того, новацією наприкінці минулого року стало оснащення плавучих безпілотників невеликими за габаритами літаючими ударними FPV-дронами. Військово-морські сили ЗСУ опублікували тоді на своїй сторінці у Фейсбук відео атаки FPV-дронами захоплених ворогом газовидобувних платформ в Чорному морі. Доставили ці БпЛА до місця знаходження цілей, морські безпілотники.

Зазначу також, що на морські дрони Sea Baby українські інженери встановлюють реактивні системи залпового вогню «Град» для ураження військових цілей на узбережжі противника.

— Я так розумію, морські дрони вже стали зброєю багаторазового використання — вони можуть вдарити по ворогу ракетами або випустити по ньому FPV і повернутися на базу?

— Саме так — морські безпілотники перестали бути одноразовими дронами-камікадзе. Тобто стали багатофункціональними плавучими носіями-платформами. Цей функціонал заощаджує чимало грошей і та інших ресурсів.

Морський дрон Sea Baby оснащений реактивною системою залпового вогню

— Чи створені безпілотники, здатні вражати субмарини, з яких ворог запускає по українських містах ракети «Калибр»?

— За відкритою інформацією, підводні дрони вже існують. Вони здатні під водою підійти до тих чи інших об’єктів. А далі або врізатись в них, або запустити торпеду з бойовим зарядом.

Щодо субмарин, ще слід нагадати, що у серпні 2024 року під час атаки ракетами Storm Shadow по бухті тимчасово окупованого Севастополя було знищено російський підводний дизель-електричний човен «Ростов-на Дону».

— Скільки російських кораблів вдалося потопити протягом минулого року?

— Дивіться, на обкладинку книги ми винесли дев’ять знищених у 2024 році кораблів ворога — більше не вмістилося. Але наприкінці книги ми дали повний перелік потоплених і пошкоджених кораблів і суден Чорноморського флоту рф за 2024 рік. В цьому списку 54 позиції. Але противник використовував для військових цілей й інші плавзасоби (зокрема моторні човни). Так от їх потоплено за минулий рік 428 одиниць.

— Яку частину кораблів Чорноморського флоту рф вже знищено або пошкоджено на сьогоднішній день?

— За даними наших компетентних джерел, приблизно 30 процентів. Цього виявилось достатньо, щоб вичавити ворожий військовий флот з місць базування в окупованому Криму.



Слід зазначити, ще таке: ми стисло подали в нашій книзі реакцію в росії на ці та інші найбільш резонансні успіхи Сил оборони України, досягнуті минулого року.

— Який зміст цих реакцій?

- Здебільшого вони направлені на те, щоб применшити здобутки наших Сил оборони і російські втрати. До речі, ми наткнулися й на емоційні нападки на мене і мого співавтора Андрія Булавіна за нашу з ним книгу «Полювання на крейсер «Москва». Один з російських пропагандистів назвав нас «бандеровские трубадуры». Це однозначно визнання ворогом нашої роботи — раз сваряться на нас, значить ми їм дошкуляємо.

— У вашій книзі є інформація про участь в боях української морської піхоти?

- Так. Всі операції, в яких вона бере участь тут зазначені. Морська піхота, це складова частина ВМС України.

У нашому виданні ми інформували також і про військову допомогу, яку надали протягом 2024 року зарубіжні партнери України. Також помістили окремий розділ, в вигляді додатка, про найбільш ефективні системи протиповітряної оборони, які захищають Київ. На перших місцях — системи Patriot, Nasams, SAMP/T, радянські «Бук» і «Оса», німецький зенітний комплекс Gepard.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що росія мала причини затопити крейсер «Москва» після удару українськими ракетами.

Фото з відкритих джерел

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