Футбольний талант помер у 18 років під час операції на коліні: батько хлопця назвав винуватця трагедії (фото)

Клуб другого дивізіону чемпіонату Аргентини «Сан-Тельмо» повідомив про смерть 18-річного футбольного таланта, півзахисника Каміло Нуїна. Раніше в Бельгії воротар парирував пенальті та помер на очах у молодшого брата.



«З глибоким сумом ми прощаємося з Каміло Нуїном, який помер уранці. Ми перебуваємо поряд з його сім'єю, друзями та близькими у цей важкий час. Твій слід залишиться у нашому клубі. Спочивай з миром», — написала пресслужба клубу.

ВІДЕО ДНЯ

За інформацією аргентинської преси, напередодні лікарі однієї з клінік Буенос-Айрес проводили операцію на коліні гравця. Процедура передбачала лікування меніска та хрестоподібних зв'язок. Детальні обставини трагедії вивчає поліція. Відомо, що футболіст не пережив цієї операції.

«Це була планова процедура, яку проводив хірург, котрому Каміло довіряв, — розповів батько хлопця виданню Telenoche. — Ми прокинулися у чудовому настрої, дорогою говорили про матчі клубного чемпіонату світу та сміялися в машині. Він увійшов до операційної, і приблизно за годину мені сказали, що все ускладнилося, що його реанімують. Невдовзі вийшов інший чоловік і сказав, що мій син помер. Я впав у заціпеніння…

РЕКЛАМА

Вже пізніше хірург розповів мені, що в розпал операції його попросили зупинитися, оскільки у мого сина сталася зупинка серця.

Ходять чутки, що це була помилка анестезіолога або людини, яка робила анестезію. Я не можу підтвердити це до розтину. У будь-якому разі піду до самого кінця, щоб з'ясувати, що сталося. Я думаю, це була недбалість".

Повідомляється, що Каміло Нуїн приєднався до «Сан-Тельмо» у 2022 році, до цього граючи в академіях знаменитих аргентинських клубів — «Бока Хуніорс» та «Індепендьєнте».

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що бразильський футболіст раптово помер у 23 роки в Чехії.

Фото ФК «Сан-Тельмо»

401

Читайте нас у Facebook