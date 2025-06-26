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Алла Пугачова вирішила зробити романтичний сюрприз для коханого і разом з Галкіним покинула Кіпр
Так як Максим Галкін відзначав 49-річчя на Сейшелах, дружина Алла Пугачова не змогла вручити йому подарунок.
Тим не менш, коли гуморист повернувся на Кіпр, вона заявила, що подарунком Максиму буде романтична подорож Європою. Чоловік погодився, і невдовзі пара вирушила до Італії.
У Римі вони поділилися з шанувальниками яскравими фотографіями та відео.
«Римські канікули», — підписав пост гуморист.
На відео Алла Борисівна як вимогливий режисер та любляча жінка довго вибирала освітлення і поставу «актора» (свого чоловіка).
В той же час позувати поряд з Максимом співачка відмовилась, знайшовши пояснення в тому, що в своєму житті вже досить багато «назнімалась».
«Встань трошки правіше! Ой, красунчик! Світло хороше, мене знімати не треба. Не хочу, я за своє життя вже назнмалася», — заявила Алла Пугачова.
Тим не менш, відео набрало більше 180 тисяч лайків та схвальних відгуків.
До речі, першими пост прокоментували українці, включно з журналістом Дмитром Гордоном.
Нагадаємо, раніше стало відомо, чи поїдуть Алла Пугачова та Максим Галкін у Латвію.56
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