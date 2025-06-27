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М'ята сіль — делікатесна добавка для багатьох страв: готується просто
М'ятну сіль зазвичай додають у страви для надання їм свіжості, аромату та унікального смаку. Її можна використовувати у салатах, соусах і навіть у десертах. Наприклад, цю сіль можна додавати у фруктові салати. Смак вийде незвичайний. Це чудова приправа. Дуже важливо, що вона цілком натуральна. Адже натуральні продукти — основа здоров'я. До речі, така сіль у магазині вам обійдеться набагато дорожче. Спробуйте приготувати хоч раз — і ви переконаєтесь, як це легко та просто. Можливо, захочете приготувати її не раз.
Рецептом м'ятної солі поділилася з читачами «ФАКТІВ» кулінарка Елла Іванова, яка любить експериментувати з продуктами на кухні. Готуйте для рідних та близьких людей із задоволенням. Відкривайте для них і собі нові смаки.
М'ятна сіль
50 г м'яти (я взяла лише листочки)
200 г крупної солі
Подрібнити листя свіжої м'яти. З'єднати із сіллю. Добре розтерти. Тонким шаром викласти на пергамент. Я сушу за кімнатної температури. Зберігаю у баночці.
Раніше Елла Іванова розповідала, як приготувати незвичайний джем із гарбуза, який вариться так просто, що ви здивуєтеся.
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Фото Елли Іванової84
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