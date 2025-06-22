Незвичайний джем: вариться так просто, що ви здивуєтеся

Джемом із гарбуза вже нікого не здивуєш, а ось джем із ревеню та томатів — це незвичайно та дуже смачно. І якщо ви не куштували такий ніколи, то варто зварити хоч одного разу. Готується він досить легко. Подавайте їжу красиво, як у ресторані, даруйте рідним та близьким позитивні емоції. Відкривайте для себе та людей, яких любите, нові смаки.

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Кулінарка Елла Іванова, яка любить експериментувати на кухні, поділилася з читачами «ФАКТІВ» рецептом ласощів.

— Джем з ревеню та томатів — один із яскравих смаків літа, — каже Елла Іванова. — Приготуйте та насолоджуйтеся.

Джем з ревеню та томатів 250 г цукру

50 г води

300 г ревеню

200 г помідорів

100 г сік мандарину чи апельсину

1 столова ложка агар-агару + стільки ж цукру

Сіль

Пластівці перцю чилі

Варимо цукровий сироп, додаємо дрібно нарізаний ревінь, проварюємо хвилин десять. Додаємо порізані томати, сіль та перець чилі, апельсиновий сік. Продовжуємо уварювати. Хвилин за десять процідити через сито. Продовжуємо варити, додаємо агар-агар із цукром. Варимо 3−4 хвилини. Охолоджуємо.

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І смачного!

Раніше кулінарка Елла Іванова поділилася з читачами «ФАКТІВ» рецептом спаржі з часником і пармезаном — королівської страви, яка готується дуже просто і швидко.

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