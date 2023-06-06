«Хімікати, пестициди, вигрібні ями — все це надійде в море»: еколог оцінив збитки для Чорного моря після підриву Каховської ГЕС

Прорив дамби на Каховській ГЕС може спричинити спалах росту синьо-зелених водоростей. Про це заявив проректор з наукової роботи Одеського державного екологічного університету Юрій Тучковенко, пише Telegram-канал «Одесса INFO».

На його думку, це різко погіршить життя інших гідробіонтів. Може розвинутись гіпоксія у найпродуктивніших прибережних районах моря і ланцюгова реакція, коли гниття на дні одних гідробіонтів вибирає кисень і провокує подальшу загибель організмів. Саме цвітіння триватиме тиждень чи трохи більше, а ось на відновлення середовища піде більше часу — скільки поки сказати важко.

«Друга проблема — при прориві греблі буде затоплено прибережні ділянки, у тому числі й садово-городні, де можуть бути сільськогосподарські хімікати, пестициди, можуть бути змиті вигрібні ями. Все це надійде у море. Там є як органіка, так і токсичні речовини. І це теж загрожує негативними наслідками. Щодо підвищення рівня води, жодного критичного підвищення, яке може загрожувати прибережній зоні, швидше за все, не буде. Для Чорного моря цей викид — крапля в морі, вибачте за каламбур. Невелике піднесення буде, але в межах природних процесів, сезонних нагонів води», — зазначив Тучковенко.

Як писали «ФАКТИ», шведські інженери змоделювали прорив дамби на Каховській ГЕС ще у жовтні минулого року. Тоді вони дійшли висновку, що найважчі наслідки повені припадуть на лівий берег Дніпра. Фахівці передбачали, що права притока Дніпра Інгулець вийде з берегів, а через 4−5 днів повінь торкнеться річки Південний Буг у Миколаєві.

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