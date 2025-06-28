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Алла Пугачова передумала продавати «маєток» під москвою: в чому причина
Співачка Алла Пугачова, яка зараз разом з чоловіком Максимом Галкіним здійснює романтичну подорож Європою, передумала продавати є свій маєток у Сонячногірську в московській області за 225 мільйонів рублів.
Про це пише один з російських Telegram-каналів. Справа в тому, що їй просто набридло постійно знижувати ціну і слухати невдоволення покупців «бабчиним ремонтом» у будинку. Тепер вона вирішила здавати свої хороми в оренду за 700 тисяч на місяць.
Mash уточнює, що рішення сім'я Алли Борисівни ухвалила кілька місяців тому. Власників не влаштував той факт, що угоди з купівлі-продажу раз у раз зривалися, хоча ціна поступово знижувалася на 5−10 мільйонів рублів (остання була 120 мільйонів).
До того ж набридло, що люди приїжджали лише подивитися на хороми Примадонни та лаяли ремонт. Тепер з'явився інший план — здавати нерухомість за 700 тисяч рублів на місяць. За ці гроші орендар отримає: будинок на 760 квадратних метрів з каміном, більярдом, баром і навіть ліфтом, а також власну берегову лінію з пірсом, спортивний та дитячий майданчики, особистий кінотеатр, а також релакс-зону з хаммамом.
Як відомо, Алла Пугачова кочує з сім'єю різними країнами світу, і зараз придивляється до США, де живуть сім'ї старшої доньки та старшого онука. Весь цей час молодші діти артистки, 11-річні Єлизавета та Гарі Галкіни, вимушено змінюють школи. Відомо, що сім'я тимчасово влаштувалась у Лімассолі, на Кіпрі, тому й школу вони цього навчального року відвідували там же.
Інформацію про те, як і де навчаються Єлизавета та Гарі Галкіни, нещодавно обговорили російськомовні жителі Кіпру на одному з форумів. Говорять, що діти Пугачової відвідують приватну школу American Academy Limassol. Середня ціна року навчання на одну дитину 25 тисяч євро. Тобто навчання двох дітей на рік коштує приблизно 50 тисяч євро, пише kp.ru.
Також відомо, що діти Пугачової відвідують спортивні секції, театральну студію, вільно розмовляють російською, французькою, англійською мовами, а зараз ще й вчать грецьку та іврит.
Нагадаємо, що Пугачова та Галкін планували візит до Латвії на фестиваль Лайми Вайкулє.
Фото зі сторінки Максима Галкіна у соцмережах1111
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