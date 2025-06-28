Пенсіонери можуть не платити за комуналку: в ПФУ нагадали про пільги

В Україні пенсіонери мають низку пільг, зокрема, вони можуть не сплачувати податок на землю.



А деяким людям, які вийшли на заслужений відпочинок, можна не сплачувати й за комунальні послуги. Йдеться не лише про 100% знижку на оплату житлово-комунальних послуг, а й придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу в межах встановлених норм. Втім, як пояснюють в Пенсійному фонді України, аби мати змогу не платити за комуналку, мають бути виконані певні вимоги.

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Таке право надається громадянам, які мешкають у селах і які до виходу на пенсію працювали в закладах освіти, культури, медицини, в бібліотеках, на фармацевтичних та аграрних посадах щонайменше три роки.

Варто знати, що дія такої пільги поширюється безпосередньо на самого пенсіонера — його родичи відповідного права не мають. Ще одна умова — середньомісячний дохід сім'ї пенсіонера не повинен перевищувати 4240 гривень. Якщо пенсія чи сукупний дохід сім'ї вищий, право на пільгу втрачається.

Це — не постійна пільга, нею можна користуватися протягом року, після чого є можливість продовжити її дію, подавши заяву: особисто в сервісні центри Пенсійного фонду України чи через місцеву владу; поштою — на адресу органу ПФУ чи онлайн — через вебпортал ПФУ, мобільний застосунок «Пенсійний фонд» чи через портал «Дія».

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Разом із заявой надається довідка з місця роботи, що підтверджує право на пільгу. Також доказом може бути запис в трудовій книжці, який можна підтвердити через сільську раду.

Про те, які новації очікують на пенсіонерів з 1 липня, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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