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Мерц заявив, що відкритий до дебатів щодо заморожених російських державних активів
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який наголосив, що «єдина мова, яку розуміє глава кремля — це сила», відкритий до дебатів щодо використання заморожених російських державних активів. Але він попередив про ризики.
«Ми повинні вести цю дискусію відкрито, — сказав він журналістам, пише видання N-tv.de. — Але є два складні аспекти. Чи буде такий крок юридично допустимим? І як відреагують ринки капіталу, які цінують надійність?»
У будь-якому випадку, додав він, гроші мають бути використані для відновлення України.
«Але нам ще далеко до цього», — заявив Мерц.
Російські державні активи на суму понад 200 мільярдів євро зберігаються в ЄС. Кошти від заморожених активів наразі використовуються для забезпечення Україні кредиту в розмірі 50 мільярдів доларів. На думку канцлера, лише жорсткіші санкції можуть призвести росію до столу переговорів.
Нагадаємо, у Конгресі США найближчим часом планують ухвалити жорсткі санкції проти москви.63
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