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Гіпертонікам слід взяти до уваги: що станеться, якщо їсти полуницю щодня
Ринки та придорожні кіоски ломляться від кошиків з полуницею. І хоча цьогорічна ціна на ці смачні ягоди залишає бажати кращого, багато людей не встояли перед спокусою та купують їх, щоб побалувати себе і заморозити цю смакоту на зиму. Сезон полуниці досить короткий, тому ми намагаємося максимально використати його, вживаючи ягоди навіть щодня, пише видання Medonet Zywienie.
Після того як ви переконалися, що полуниця не містить пестицидів, перший ефект від її щоденного вживання — це пришвидшення метаболізму. Ці фрукти містять багато антиоксидантів, харчових волокон, вітаміну С, а крім того, мало цукру та калорій (100-грамова порція полуниці містить лише 30 калорій, а її глікемічний індекс — лише 40). Їх споживання забезпечує відчуття ситості, водночас прискорюючи метаболізм та підтримуючи травну систему, жовчовиділення та випорожнення. Тому полуниця є союзником у схудненні або підтримці задовільної фігури.
Поєднання вітаміну С, антиоксидантів та саліцилової кислоти допомагає заспокоїти запалення, стимулювати оновлення клітин і навіть захистити вашу шкіру від ультрафіолетового випромінювання. Якщо поєднати полуницю з соєвою олією, можна розраховувати на ефект проти зморшок, тоді як фрукт з додаванням лимонного соку та йогурту (у вигляді маски) матиме освітлюючі властивості.
Високий вміст клітковини в полуниці також позитивно впливає на рівень двох важливих параметрів: холестерину та цукру, підвищена концентрація яких відповідає за розвиток серцево-судинних захворювань та діабету, серед інших. Наукові дослідження показали, що регулярне вживання полуниці знижує ризик серцевого нападу та гіпертонії. В останньому випадку достатньо чашки полуниці на тиждень.
Водночас для деяких людей полуниця може стати причиною серйозних проблем зі здоров’ям, «ФАКТИ» розповідали, на які симптоми слід звернути увагу.292
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