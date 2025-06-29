Гіпертонікам слід взяти до уваги: що станеться, якщо їсти полуницю щодня

Ринки та придорожні кіоски ломляться від кошиків з полуницею. І хоча цьогорічна ціна на ці смачні ягоди залишає бажати кращого, багато людей не встояли перед спокусою та купують їх, щоб побалувати себе і заморозити цю смакоту на зиму. Сезон полуниці досить короткий, тому ми намагаємося максимально використати його, вживаючи ягоди навіть щодня, пише видання Medonet Zywienie.

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Після того як ви переконалися, що полуниця не містить пестицидів, перший ефект від її щоденного вживання — це пришвидшення метаболізму. Ці фрукти містять багато антиоксидантів, харчових волокон, вітаміну С, а крім того, мало цукру та калорій (100-грамова порція полуниці містить лише 30 калорій, а її глікемічний індекс — лише 40). Їх споживання забезпечує відчуття ситості, водночас прискорюючи метаболізм та підтримуючи травну систему, жовчовиділення та випорожнення. Тому полуниця є союзником у схудненні або підтримці задовільної фігури.

Поєднання вітаміну С, антиоксидантів та саліцилової кислоти допомагає заспокоїти запалення, стимулювати оновлення клітин і навіть захистити вашу шкіру від ультрафіолетового випромінювання. Якщо поєднати полуницю з соєвою олією, можна розраховувати на ефект проти зморшок, тоді як фрукт з додаванням лимонного соку та йогурту (у вигляді маски) матиме освітлюючі властивості.

Високий вміст клітковини в полуниці також позитивно впливає на рівень двох важливих параметрів: холестерину та цукру, підвищена концентрація яких відповідає за розвиток серцево-судинних захворювань та діабету, серед інших. Наукові дослідження показали, що регулярне вживання полуниці знижує ризик серцевого нападу та гіпертонії. В останньому випадку достатньо чашки полуниці на тиждень.

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Водночас для деяких людей полуниця може стати причиною серйозних проблем зі здоров’ям, «ФАКТИ» розповідали, на які симптоми слід звернути увагу.

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