Як перевірити, чи була полуниця обприскана: цей спосіб «розкаже» вам правду

Сезон полуниці в самому розпалі. Ці соковиті та солодкі ягоди зараз панують на столах. Однак, перш ніж тягнутися за черговою порцією, варто подумати, що приховано на їхній шкірці. Чи знаєте ви, як перевірити, чи полуниця, яку ви купуєте, не містить пестицидів? Є рецепт, пише Оnet.

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Більшість засобів захисту рослин осідають на шкірці фруктів, тому вкрай важливо ретельно мити їх перед вживанням. У випадку з органічною полуницею достатньо промити її під проточною водою. Однак, якщо ми не впевнені в її походженні, варто використовувати більш просунуті методи. Найефективніший спосіб видалення пестицидів — це використання суміші води та оцту та розчину води та харчової соди.

Приготуйте розчин води та оцту у співвідношенні 3:1 (наприклад, 3 л води на 1 л оцту). Занурте полуницю в нього приблизно на 5 хвилин. Потім злийте воду з плодів і помістіть їх у суміш води з дрібкою харчової соди. Знову потримайте їх у розчині протягом 5 хвилин. Якщо вода стане каламутною, це означає, що плоди були обприскані. Нарешті, ретельно промийте полуницю під проточною водою, щоб видалити залишки розчину.

Якщо ви купили більшу кількість ягід і хочете переконатися, чи їх обприскували, варто провести тест на невеликій партії. Однак пам’ятайте, що такі обробки можуть вплинути на смак полуниці, тому краще використовувати їх лише для сумнівних плодів. Також варто залишати плодоніжки на полуниці — це довше збереже її свіжою.

Нагадаємо про поширену помилку, через яку полуниця швидко псується.

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