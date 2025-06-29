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Стиль життя

Чому у Скандинавії не доводять ремонт до лиску: деякі нюанси вас здивують

22:27 29 червня 2025
ремонт у Скандинавії

Копенгаген названий містом номер один у світі за якістю життя. Данці, як і фіни, яких вважають найщасливішою нацією на планеті, володіють особливим мистецтвом жити з комфортом. Цей стиль життя отримав назву «хюгге». Насамперед данці вміють створити в будинку затишну атмосферу. Натуральні матеріали, м'яке освітлення, приємний на дотик текстиль (пледи, подушки) — все це привносить до будинку відчуття особливого комфорту.

Датчани вміють радіти дрібницям: наприклад, насолоджуватися кавою чи читанням книги. А ще вони цінують близькість до природи. Практикують прогулянки практично за будь-якої погоди. Вважають, що немає поганої погоди, може бути невідповідний одяг.

Данці цінують красу недосконалості. Адже в природі практично немає повної симетрії та ідеальних форм… Тому й у будинку вони не доводять ремонту до лиску. На думку відомих скандинавських експертів у галузі трендів у дизайні, незакінченість надає інтер'єру особливого шику. Важливо зупинитися за крок до завершення. Це надасть інтер'єру свіжості. До речі, затишок можна створити навіть у найменшій квартирі.

Раніше експерт зі стилю Ірина Бейлі поділилася секретами вибору одягу та аксесуарів, які дарують енергію молодості та свіжості.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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