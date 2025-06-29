Пральна машина не допоможе: як просто та ефективно вивести плями від фломастерів

Жінки знають, що деяких плям на одязі досить важко позбутися. Особливо це відомо мамам, які мають малюків. Наприклад, молоко та лимон допоможуть вивести плями від трави на штанах та сорочках дітей.

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А одяг з плямами від фломастерів перед пранням теж потрібно обробити. Звичайним машинним пранням тут не обійтися. Потрібні додаткові заходи, стверджують на сайті UAновини.

Головне правило — не терти пляму. Ватяний диск змочити горілкою, медичним спиртом або лосьйоном. Під пляму покласти папір або клаптик тканини, щоб фарба не надрукувалась з іншого боку виробу. Акуратно і дбайливо промочувати пляму ватним диском, поки вона не зникне, а потім випрати одяг звичним способом.

Також зі слідами спиртовмісного маркера впорається розчин оцту (1 столова ложка на 250 мл води) або гліцерин (нанести на пляму, замочити, прополоскати в солоній воді).

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Можна змішати соду з нашатирем (1 до 2) до стану пасти і нанести на 3 хвилини. Після цього потрібно швидко протерти пляму та випрати річ.

Або господарське мило розвести з водою, залити невеликою кількістю спирту, а через 15 хвилин обробити пляму.

Якщо фломастер олійний, то допоможе засіб для миття посуду, який попередньо треба змішати з водою.

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Маркер на олійній основі також можна випрати олією. Звичайнісіньку олію нанести на пляму. Залишити на кілька годин, а потім додати у воду засоби для миття посуду, або харчовий крохмаль.

Інший спосіб передбачає використання зубної пасти. Нанести її на пляму й дати висохнути, а потім випрати річ.

Треба зазначити, що будь-який засіб потрібно протестувати на непомітній ділянці тканини з вивороту.

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