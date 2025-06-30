Геть з городу: названо рослини, які відлякують щурів з двору без «хімії»

Гризуни не тільки небезпечні, якщо вони завелися у будинку, вони шкодять також у саду та на городі.

Миші та щурі не тільки з'їдають величезну кількість врожаю, переносять небезпечні хвороби. Якщо ви помітили сліди їхньої присутності в домі, підвалі чи на городі, відразу потрібно з ними починати боротьбу.

ВІДЕО ДНЯ

Експерти радять посадити на городі рослини, чий аромат не подобається гризунам. Незабаром вони самі підуть з вашої ділянки, пише Express.



Так, запах м'яти відлякує щурів. Ці прянощі здаються шкідникам відразливими, і вони намагаються уникати ділянок з кущиками м'яти.

Неприємна для щурів квітка — чорнобривці. Чорнобривці рекомендується садити у міжряддя овочевих грядок. Їхній сильний аромат перейде на овочі, через що шкідники навіть не торкнуться рослин. Яскраві чорнобривці дуже помітні зовні, а обережні гризуни намагаються уникати яскравих квітів.

РЕКЛАМА

Однією з найефективніших рослин для позбавлення від щурів є лаванда. Аромат лаванди може бути заспокійливим для людей, але щури ненавидять його запах. Лаванду можна висадити на межі саду або розкидати сухі квіти лаванди навколо вхідних дверей будинку.

Не люблять щурі й хризантеми, які містять пестицид піретрин. Він не тільки отруйний для гризунів, але й використовується як природний засіб боротьби зі шкідниками, щоб позбутися мух, мурах і молі.

Рослини шавлії містять туйон і цинеол, які можуть виявитися для щурів нестерпними, і вони, швидше за все, будуть триматися подалі від ділянки, якщо відчують його запах.

РЕКЛАМА

Гризуни також ненавидять запах часнику. Щоб позбутися щурів, потрібно садити часник у саду або розміщувати зубчики в місцях, де є проблеми зі щурами.

Квіти нарцисів токсичні для щурів та інших гризунів. Посадка нарцисів по периметру вашої ділянки може слугувати природним стримувальним фактором.

Ще одним ефективним засобом є чорнокорінь. Мишей і щурів відлякує запах цієї рослини, а для людини вин практично невідчутний. Чорнокорінь можна посадити на городі. Коли чорнокорінь восени відцвіте, викопати корінь та розкласти у місцях проживання гризунів, які не зносять його запаху й одразу ж залишають місце.

Відлякує гризунів й бузина. Рослина помірно отруйна. Зазвичай гризуни не селяться поблизу бузини через її неприємний запах.

РЕКЛАМА

Ще одна рослина, яку можна використовувати для відлякування гризунів — полин. Сильний гіркий запах полину віднадить від ділянки мишей та щурів. Використовують його як і бузину.

Спільне, що є у всіх цих рослин, — сильний, іноді різкий, яскравий запах. Саме цього не люблять гризуни.



Раніше ми розповідали про те, як запобігти передчасному осипанню ягід з кущів смородини, а також як захиститися від кліщів на дачі.

292

Читайте нас у Facebook