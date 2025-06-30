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Не буде жодного жучка: блогерка Марина порадила, як краще зберігати крупи
Міль та жучки — небажані гості на кухні. Харчова міль відкладає яйця у крупах, борошні та інших сухих продуктах. Жучки також можуть заводитися у сипучих та інших запасах.
Господині знають, що час від часу потрібно передивлятися контейнери з крупами, щоб позбутися заражених продуктів. Також потрібне генеральне прибирання у шафах, де зберігаються сипучі продукти.
Блогерка Марина Жукова поділилася порадами своєї бабусі. Вона розповіла, що робити, щоб крупи не псувалися. Ці поради Марина перевірила сама й тепер ділиться ними з колегами.
За її словами, крупу після магазину краще спочатку заморозити на 1−2 дні, особливо якщо вона придбана на вагу.
Крім того, щоб позбутися зайвої вологи, рис або пшоно потрібно просмажити на сухій сковороді 5−7 хвилин.
В банку з крупами можна додавати не тільки часник або лавровий лист, а ще й кульку з фольги. Адже шкідники не люблять алюміній.
Банку з манкою від жучків та молі убереже ложка з нержавіючої сталі, а сочевицю — лавровий лист.
Головне, за словами блогерки, всі ці засоби потрібно оновлювати кожні 2 місяці.
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