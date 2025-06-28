Про позитив не йдеться: у США оцінили стан української економіки

На саміті НАТО цього тижня президент США Дональд Трамп висловив певне здивування тим, що війна між Україною та росією все ще триває, визнавши, що путін був «складним».

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«Я здивований ним, я думав, що ми легко розв'яжемо це питання», — сказав Трамп на пресконференції, додавши, що війна між Україною та росією «складніша, ніж інші».

Багато хто з українців поділяв надію на швидке завершення війни, коли Трамп прийшов до влади, але реальність показала, що, попри деякі зусилля США, війна може тривати роками й потягнути за собою економіку, яка і так перебуває не в кращому стані. Наразі економіка України тримається, хоча й за значної підтримки Заходу. Але, як зазначають чиновники та аналітики, існує ризик, що фінансової допомоги буде недостатньо в майбутньому. Єдиний великий інвестиційний план на горизонті — нещодавно підписана угода зі США про розробку мінеральних багатств України — ще далекий від реалізації, пише видання The Washington Post.

З огляду на заяви Трампа про швидке закінчення війни, бізнесмени у країні та за її межами були готові скористатися сподіваними дивідендами миру та відновленням. Оптимізм у деяких колах різко зріс, а ціна на державні облігації України досягла піку в середині лютого. Ці надії розвіялися, коли Дональд Трамп переключився на інші конфлікти (хоча днями він пообіцяв зателефонувати путіну й вирішити питання), а російські війська подвоїли бомбардування українських міст. Серед бізнес-лідерів та українських чиновників відбулася різка переоцінка ситуації.

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«Перемир'я було в центрі всіх економічних прогнозів, які передбачали, що воно може настати десь в середині 2025 року», — сказав високопоставлений чиновник в адміністрації президента, який висловився на умовах анонімності.

Зараз, за його словами, «позитивний вплив на економіку» цього року «більше не розглядається», хоча все ще є надії на 2026 рік. Українські чиновники зараз кажуть, що основна увага приділяється тому, що потрібно зробити, щоб утриматися на плаву.

Західні союзники України наразі покривають невійськові витрати України, такі як пенсії, охорона здоров'я та освіта, коштом відсотків від заморожених російських активів за кордоном. Однак наступного року ця підтримка покриватиме лише половину з 40 мільярдів доларів, які, за словами Зеленського, потрібні країні, заявляють українські чиновники.

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Міністр фінансів Сергій Марченко заявив парламенту цього місяця, що країна має бути готова до продовження війни до кінця 2026 року. Навіть якщо це не так, уряду, можливо, доведеться скоротити державний бюджет на мільярди.

Міжнародні та українські бізнесмени в Києві сказали, що вони сподівалися на прорив Трампа, але тепер пристосовуються до обставин.

Міжнародні організації, такі як Європейський банк реконструкції та розвитку, надають кошти для проєктів в Україні, але приватні інвестори тримаються осторонь, налякані ситуацією з безпекою.

«Ми не можемо залучити ці кошти, — сказав західний бізнесмен, який працює в Києві й також висловився на умовах анонімності через делікатність ситуації. — Ми провели кілька переговорів з приватними інвесторами. Але вони кажуть: «Гаразд, цікаво. Ми хотіли б розглянути це та інвестувати, але тільки після припинення вогню».

Оскільки росія бомбардує українські міста та просувається на сході, безпека й зупинка війни є найважливішими питаннями також і для тих, хто працює в Україні.

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«Темпи відступу мають величезний вплив на ділову впевненість і готовність до інвестицій, тому всі, звісно, стежать за щоденними повідомленнями про те, скільки квадратних кілометрів ми втратили, — сказав бізнесмен. — Ракетні та дронові атаки шкодять бізнесу, демотивують населення, змушують людей емігрувати та впливають на такі послуги, як електропостачання».

Відновлювана енергетика та біопальне переживають бум. А військове виробництво країни різко зросло, і українські чиновники зараз прагнуть експортувати його продукцію.

Потенційно найбільший поштовх може дати угода, яку Україна підписала зі Сполученими Штатами про розробку нафтових, газових, мінеральних та інших родовищ країни.

«Це справді величезна можливість для України, — сказав високопоставлений чиновник. — Ніхто не сприймає цю угоду як нав'язану й невигідну. Ми захистили свої інтереси на етапі переговорів».

Але, як зазначають деякі спостерігачі, диявол криється в деталях. Дві додаткові угоди, що містять «всі технічні деталі необмежених зобов'язань України», не були оприлюднені.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», ЗМІ за підсумками саміту НАТО зазначили, що Альянс здав Україну путіну.

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