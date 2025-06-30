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Неймовірна галета з абрикосами: готується дуже просто

22:01 30 червня 2025
галета з абрикосами. Фото Марини Гармаш

Домашня випічка нагадує нам смаки дитинства. З нами вони залишаються на все життя. Іноді навіть стають еталонними.

Приготуйте галету з абрикосами, рецептом якої з читачами «ФАКТІВ» поділилася кулінарка-гастроблогерка Марина Гармаш, і ви відчуєте смак літа.

- У приготуванні галети зовсім немає нічого складного, — говорить Марина Гармаш. — Мають бути тоненьке тісто і багато соковитої начинки.

Галета з абрикосами

  • 70 мл води
  • 70 мл олії
  • щіпка солі
  • 180 г борошна
  • 0, 5 ч. л. розпушувача

Додатково:

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  • абрикоси
  • 2 ст. л. цукру
  • 1 ст. л. кукурудзяного крохмалю

Для змащування: сметана

Для посипки: ванільний цукор та мигдальні пластівці

Видаліть кісточки з абрикос, наріжте дольками. Для тіста просійте борошно, додайте розпушувач, щіпку солі (дуже маленьку). Доведіть воду з олією до кипіння, введіть в борошно. Швидко перемішайте ложкою. Дайте охолонути, розкачайте тоненько на пергаменті. Одразу перекладіть на деко.

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Крохмаль та цукор перемішайте, насипте частину суміші на середину тіста, потім зверху покладіть абрикоси. Відступіть від краю приблизно 2 сантиметри. Сформуйте галету. Змажте тісто сметаною, посипте мигдальними пластівцями та ванільним цукром.

Випікайте при температурі 180 градусів 35 — 40 хвилин. Подавати таку випічку можна як теплу, так і охолоджену.

Смачних та приємних моментів!

Нагадаємо рецепт галети з фруктами.

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Фото з альбому Марини Гармаш

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