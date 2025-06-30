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Неймовірна галета з абрикосами: готується дуже просто
Домашня випічка нагадує нам смаки дитинства. З нами вони залишаються на все життя. Іноді навіть стають еталонними.
Приготуйте галету з абрикосами, рецептом якої з читачами «ФАКТІВ» поділилася кулінарка-гастроблогерка Марина Гармаш, і ви відчуєте смак літа.
- У приготуванні галети зовсім немає нічого складного, — говорить Марина Гармаш. — Мають бути тоненьке тісто і багато соковитої начинки.
Галета з абрикосами
- 70 мл води
- 70 мл олії
- щіпка солі
- 180 г борошна
- 0, 5 ч. л. розпушувача
Додатково:
- абрикоси
- 2 ст. л. цукру
- 1 ст. л. кукурудзяного крохмалю
Для змащування: сметана
Для посипки: ванільний цукор та мигдальні пластівці
Видаліть кісточки з абрикос, наріжте дольками. Для тіста просійте борошно, додайте розпушувач, щіпку солі (дуже маленьку). Доведіть воду з олією до кипіння, введіть в борошно. Швидко перемішайте ложкою. Дайте охолонути, розкачайте тоненько на пергаменті. Одразу перекладіть на деко.
Крохмаль та цукор перемішайте, насипте частину суміші на середину тіста, потім зверху покладіть абрикоси. Відступіть від краю приблизно 2 сантиметри. Сформуйте галету. Змажте тісто сметаною, посипте мигдальними пластівцями та ванільним цукром.
Випікайте при температурі 180 градусів 35 — 40 хвилин. Подавати таку випічку можна як теплу, так і охолоджену.
Смачних та приємних моментів!
Нагадаємо рецепт галети з фруктами.
Фото з альбому Марини Гармаш101
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