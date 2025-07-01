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Морські загрози з боку рф зростають: у Німеччині зробили нову заяву
Під час візиту до Данії міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус наголосив на тому, що, на його думку, роль Німеччини у військовому спостереженні за Балтійським морем значно посилюється.
«Німеччина взяла на себе ініціативу щодо Балтійського моря», — сказав Пісторіус на прес-конференції зі своїм датським колегою Троельсом Лундом Поульсеном у Міністерстві оборони в Копенгагені, пише n-tv.
Борис Пісторіус вказав на зростання загроз морській безпеці з боку росії.
«Морські загрози зростають, це точно, — сказав він. - Це гібридні атаки, такі як пошкодження підводних кабелів якорями кораблів або глушіння сигналів GPS».
Міністр додав, що росія також мілітаризує Арктику, що, серед іншого, відображається у зростанні активності в регіоні.
Раніше «ФАКТИ» писали, що НАТО посилює свою обороноздатність в Балтійському регіоні, бо війна путіна спрямована не лише проти України.142
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