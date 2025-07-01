41.39 / 41.97 48.89 / 49.66
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Морські загрози з боку рф зростають: у Німеччині зробили нову заяву

15:34 1 липня 2025
міністр оборони ФРН Борис Пісторіус

Під час візиту до Данії міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус наголосив на тому, що, на його думку, роль Німеччини у військовому спостереженні за Балтійським морем значно посилюється.

«Німеччина взяла на себе ініціативу щодо Балтійського моря», — сказав Пісторіус на прес-конференції зі своїм датським колегою Троельсом Лундом Поульсеном у Міністерстві оборони в Копенгагені, пише n-tv.

Борис Пісторіус вказав на зростання загроз морській безпеці з боку росії.

«Морські загрози зростають, це точно, — сказав він. - Це гібридні атаки, такі як пошкодження підводних кабелів якорями кораблів або глушіння сигналів GPS».

РЕКЛАМА

Міністр додав, що росія також мілітаризує Арктику, що, серед іншого, відображається у зростанні активності в регіоні.

Раніше «ФАКТИ» писали, що НАТО посилює свою обороноздатність в Балтійському регіоні, бо війна путіна спрямована не лише проти України.

РЕКЛАМА

142

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп на 1 липня. Фото Pixabay

Рибам — емоційне очищення, Овнам — кар'єра, а Дівам — зміна планів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 1 липня

Океан Ельзи у Львові

Я вчора жила!: мережа відреагувала на концерти легендарного гурту у Львові

Кабачки по-турецьки

Кабачки по-турецьки за 5 хвилин на пательні: будете готувати їх щодня, бо це смачно й доступно

Таро-прогноз на 2 липня 2025 року для всіх знаків зодіаку

Терезам — «Двійка Мечів» і непростий вибір, Скорпіонам — «Сонце» та успіх: Таро-прогноз на середу, 2 липня

Наступний матеріал
Новини партнерів