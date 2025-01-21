Нові члени НАТО прагнуть закрити Балтійське море для російських кораблів у воєнний час. Швеція щойно розгорнула нові протикорабельні ракети, дальність дії яких достатньо велика, щоб не дати російським кораблям покинути Санкт-Петербург або Калінінград і вийти з Балтійського моря до Північного моря і Атлантичного океану, пише The Telegraph.

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Наприкінці грудня Міністерство оборони Швеції звернулося до шведської оборонної компанії Saab з проханням поставити шведським збройним силам нову версію протикорабельної ракети RBS15 Mk3.

«Швеція отримає значне посилення потенціалу завдяки протикорабельній ракеті з більш досконалою системою пошуку цілі, збільшеною дальністю і більшою боєголовкою», — сказав керівник компанії Saab Ґьорґен Йоханссон.

RBS 15 вагою 770 кілограмів — це шведська класика 1980-х років. Ракета з радіолокаційним наведенням, доступна у варіантах повітряного, морського і наземного базування, може вражати кораблі в морі і цілі на суші за допомогою 200-кілограмової боєголовки.

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Це міцна, надійна ракета.

«RBS 15 була спеціально розроблена для складного середовища і суворих погодних умов Балтійського моря», — сказав Йоханссон.

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Перебуваючи поблизу Стокгольма або на острові Готланд, RBS15 Mk3 можуть націлюватися на ворожі — тобто російські — військові кораблі, коли вони виходять з Фінської затоки в тепліші і відкритіші води. У поєднанні з датчиками в космосі і в повітрі, на суші і на і під водою, ракети ефективно закривають Атлантику для російських військових кораблів, що прямують з Санкт-Петербурга і Калінінграда, і закривають Калінінград і Санкт-Петербург для російських військових кораблів, що прямують з Атлантики.

Шведи не самотні у своєму прагненні потіснити російський флот. У 2021 році, коли росія готувалася розширити війну проти України, балтійські країни НАТО подвоїли інвестиції у власну оборону. Серед іншого, Естонія придбала в Ізраїлі протикорабельні ракети Blue Spear 5G наземного базування на 100 мільйонів доларів, а Латвія — у Норвегії морські ударні ракети, які також запускаються з землі, ще на 100 мільйонів доларів.

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Зростаючий протикорабельний ракетний арсенал Швеції був менш загрозливим для росії до того, як остання розширила свою війну проти України в лютому 2022 року і змусила Швецію, яка колись була прихильною до НАТО, але формально нейтральною, вступити до трансатлантичного альянсу. Швеція приєдналася до НАТО в березні 2024 року. Її сусідка Фінляндія, також колишня нейтральна держава, приєдналася до Альянсу за 11 місяців до цього.

Розширення НАТО у відповідь на напад росії на Україну зробило Балтійське море надзвичайно ворожим місцем для російського флоту. І воно стає ще більш ворожим з кожною ракетою, яку розгортають Швеція та інші члени НАТО.

Раніше повідомлялася думка експертів про те, що росія готується до війни у Балтійському морі.

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