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Дуже ніжний та соковитий рибний пиріг: готується просто, а з'їдається миттєво

21:59 1 липня 2025
Рибний пиріг, фото Елли Іванової

Кулінарне мистецтво варте того, щоб його опанувати. Почати можна з простого — з азів. І ви побачите, як зміниться ваше життя. Адже домашня їжа є домашня. Вона не тільки смачна, а й коштує дешевше, ніж ресторанна. А ще важливим є те, що вона натуральна.

Рецептом ніжного та соковитого рибного пирога з читачами «ФАКТІВ» поділилася кулінарка Елла Іванова, яка любить експериментувати на кухні, створюючи смачні незвичайні страви.

Рибний пиріг

Для начинки

300 г риби

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Сіль

Перець

Трохи оливкової олії

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1 цибулина

Петрушка

Для тіста

2 яйця

130 г кефіру (або вершків, або сметани)

1 чайна ложка цукру

0,5 чайної ложки солі

7 г розпушувача

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100 г борошна

Приготувати тісто із вищезазначених інгредієнтів. Усі вони мають бути кімнатної температури. Розділити тісто на дві частини. Акуратно помістити першу частину на пергамент на деко. На неї — рибну начинку. Покрити тістом, що залишилося.

Випікаємо за температури 180 градусів близько 35−40 хвилин.

І смачного!

Раніше Елла Іванова розповідала «ФАКТАМ», як приготувати справжній соус мрії. Цей соус універсальний, їм можна заправляти будь-які салати й ви отримаєте чарівний смак.

Читайте також: М'ята сіль — делікатесна добавка для багатьох страв: готується просто

Фото Елли Іванової

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