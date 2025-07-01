Дуже ніжний та соковитий рибний пиріг: готується просто, а з'їдається миттєво

Кулінарне мистецтво варте того, щоб його опанувати. Почати можна з простого — з азів. І ви побачите, як зміниться ваше життя. Адже домашня їжа є домашня. Вона не тільки смачна, а й коштує дешевше, ніж ресторанна. А ще важливим є те, що вона натуральна.

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Рецептом ніжного та соковитого рибного пирога з читачами «ФАКТІВ» поділилася кулінарка Елла Іванова, яка любить експериментувати на кухні, створюючи смачні незвичайні страви.

Рибний пиріг Для начинки 300 г риби РЕКЛАМА Сіль Перець Трохи оливкової олії РЕКЛАМА 1 цибулина Петрушка Для тіста



2 яйця



130 г кефіру (або вершків, або сметани)



1 чайна ложка цукру 0,5 чайної ложки солі 7 г розпушувача РЕКЛАМА 100 г борошна Приготувати тісто із вищезазначених інгредієнтів. Усі вони мають бути кімнатної температури. Розділити тісто на дві частини. Акуратно помістити першу частину на пергамент на деко. На неї — рибну начинку. Покрити тістом, що залишилося. Випікаємо за температури 180 градусів близько 35−40 хвилин. І смачного!

Раніше Елла Іванова розповідала «ФАКТАМ», як приготувати справжній соус мрії. Цей соус універсальний, їм можна заправляти будь-які салати й ви отримаєте чарівний смак.

Фото Елли Іванової

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