- 13:23 Інвестиція в інфраструктуру державного значення: на Закарпатті «Вітряні парки України» допоможуть із відновленням зруйнованого мосту
- 13:21 Наступ росії провалився: експерти назвали причину
- 13:12 Favbet Foundation та FAST продовжують навчати рятувати життя: тренінги для тренерів з біатлону у Чернігові
- 12:57 Одруження мільярдера: у мережі обговорюють обручку нареченої за кілька мільйонів доларів
- 12:44 «Це був повний шок»: у дворазової олімпійської чемпіонки та триразової чемпіонки світу виявили рак
- 12:20 Взимку прив’язали до дерева й обливали холодною водою: на початку великої війни чоловік пішов за дитячим харчуванням і потрапив в полон, з якого досі не повернувся
- 11:58 Терористи атакували Кривий Ріг: постраждали троє людей
- 11:55 Всесвіт готує казкове багатство: хто скоро отримає шанс зміцнити своє фінансове становище
- 11:23 Дуда закликав Україну бути терплячою до нового президента Польщі: що сталось
- 10:57 «Найбільш затролена жінка в світі»: принц Гаррі вирішив заступитися за дружину
- 10:26 Не буде жодного жучка: блогерка Марина порадила, як краще зберігати крупи
- 10:14 «Маленьке диво вже в дорозі»: Борис Беккер стане батьком вп'яте
Соус мрії: готується так просто, що ви здивуєтеся
Літня зелень дуже корисна, оскільки містить багато вітамінів. Приготуйте із неї соус для салатів та бутербродів. Він має чудовий смак, аромат та колір. А готується так просто, що ви здивуєтеся. Особливу ніжність цьому соусу надає авокадо. Дуже важливо використовувати якісну свіжу оливкову олію. До речі, за ароматом та смаком такої олії досвідчені експерти можуть визначити регіон, де вирощувалися оливки. Багатий смак соусу додасть м'ятна сіль. Використовуйте її у тому випадку, якщо любите відчувати ноти м'яти у стравах.
Кулінарка Елла Іванова поділилася з читачами «ФАКТІВ» рецептом приправи. На її думку, цей соус є універсальним. Заправте будь-який салат — і ви отримаєте чарівний смак. Готуйте з натхненням! Даруйте позитивні емоції рідним та близьким.
Літній соус із зелені та авокадо
- 1 авокадо
- 50 г петрушки
- Сіль
- Сік лимона
- Винний оцет
- 2−3 столові ложки олії
- Перець чилі
- 1 зубок часнику
Авокадо, часник, перець чилі та петрушку подрібнити. Додати сіль, сік лимона, винний оцет, олію. Збити до ніжної консистенції за допомогою блендера.
І смачного!
Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт полуничного супу — простого та ефектного десерту для гурманів.
Фото з альбому Елли Іванової272
Читайте нас у Facebook
Бикам потрібно виявити обережність, на Змій чекають випробування, а у Тигрів починається біла смуга: східний гороскоп на тиждень 30 червня — 6 липня