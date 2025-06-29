41.36 / 41.93 48.58 / 49.33
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Соус мрії: готується так просто, що ви здивуєтеся

22:00 29 червня 2025
соус із зелені та авокадо

Літня зелень дуже корисна, оскільки містить багато вітамінів. Приготуйте із неї соус для салатів та бутербродів. Він має чудовий смак, аромат та колір. А готується так просто, що ви здивуєтеся. Особливу ніжність цьому соусу надає авокадо. Дуже важливо використовувати якісну свіжу оливкову олію. До речі, за ароматом та смаком такої олії досвідчені експерти можуть визначити регіон, де вирощувалися оливки. Багатий смак соусу додасть м'ятна сіль. Використовуйте її у тому випадку, якщо любите відчувати ноти м'яти у стравах.

Кулінарка Елла Іванова поділилася з читачами «ФАКТІВ» рецептом приправи. На її думку, цей соус є універсальним. Заправте будь-який салат — і ви отримаєте чарівний смак. Готуйте з натхненням! Даруйте позитивні емоції рідним та близьким.

Літній соус із зелені та авокадо

  • 1 авокадо
  • 50 г петрушки
  • Сіль
  • Сік лимона
  • Винний оцет
  • 2−3 столові ложки олії
  • Перець чилі
  • 1 зубок часнику

Авокадо, часник, перець чилі та петрушку подрібнити. Додати сіль, сік лимона, винний оцет, олію. Збити до ніжної консистенції за допомогою блендера.

І смачного!

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт полуничного супу — простого та ефектного десерту для гурманів.

Фото з альбому Елли Іванової

РЕКЛАМА

272

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Зодіак і дівчина, фото з відкритих джерел

Хвиля удачі накриє з головою: у перші дні липня успіх прийде до п'яти знаків зодіаку

Кабачки по-турецьки

Кабачки по-турецьки за 5 хвилин на пательні: будете готувати їх щодня, бо це смачно й доступно

Східний гороскоп на тиждень з 30 червня до 6 липня 2025 року

Бикам потрібно виявити обережність, на Змій чекають випробування, а у Тигрів починається біла смуга: східний гороскоп на тиждень 30 червня — 6 липня

Кавову гущу використовують у якості добрив. Фото Pixabay

Кавова гуща як добриво: для яких рослин підходить найкраще

Наступний матеріал
Новини партнерів