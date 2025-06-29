Соус мрії: готується так просто, що ви здивуєтеся

Літня зелень дуже корисна, оскільки містить багато вітамінів. Приготуйте із неї соус для салатів та бутербродів. Він має чудовий смак, аромат та колір. А готується так просто, що ви здивуєтеся. Особливу ніжність цьому соусу надає авокадо. Дуже важливо використовувати якісну свіжу оливкову олію. До речі, за ароматом та смаком такої олії досвідчені експерти можуть визначити регіон, де вирощувалися оливки. Багатий смак соусу додасть м'ятна сіль. Використовуйте її у тому випадку, якщо любите відчувати ноти м'яти у стравах.

ВІДЕО ДНЯ

Кулінарка Елла Іванова поділилася з читачами «ФАКТІВ» рецептом приправи. На її думку, цей соус є універсальним. Заправте будь-який салат — і ви отримаєте чарівний смак. Готуйте з натхненням! Даруйте позитивні емоції рідним та близьким.

Літній соус із зелені та авокадо 1 авокадо

50 г петрушки

Сіль

Сік лимона

Винний оцет

2−3 столові ложки олії

Перець чилі

1 зубок часнику

Авокадо, часник, перець чилі та петрушку подрібнити. Додати сіль, сік лимона, винний оцет, олію. Збити до ніжної консистенції за допомогою блендера.

І смачного!

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Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт полуничного супу — простого та ефектного десерту для гурманів.

Фото з альбому Елли Іванової

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