Такий незвичайний салат ви точно не куштували: він готується просто та швидко

Такий салат сподобається тим, хто любить кокосову стружку. Він дуже незвичайний та подається теплим. На думку кулінарки Елли Іванової, яка поділилася рецептом з читачами «ФАКТІВ», він добре поєднується зі свіжими овочами та вареним рисом. Готуйте із задоволенням! Відкривати для себе та рідних нові незвичайні смаки — це завжди цікаво та захоплююче. Можливо, й смак цього салату з кокосовою стружкою та томатами стане вашим улюбленим.

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Незвичайний салат з кокосовою стружкою та томатами

200 г кокосової стружки

Петрушка

Сіль

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Перчик чилі

1 невелика червона цибулина

Сік лайма чи лимона

150 г свіжих томатів

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Куркума

Перець

На розігріту суху сковорідку кладемо кокосову стружку, потім порізані томати, петрушку й цибулю, а також спеції, сік лайма і сіль. Прогріваємо все це хвилин десять. Подаємо, додавши перець чилі, оливкову олію і свіжу петрушку, що залишилася. За бажанням можна додати мед.

І смачного вам та вашим рідним!

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Раніше авторка каналу «Готуємо з Людмилою» поділилася рецептом вітамінного салату з моркви та чорносливу.

Фото Елли Іванової

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