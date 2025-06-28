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Такий незвичайний салат ви точно не куштували: він готується просто та швидко
Такий салат сподобається тим, хто любить кокосову стружку. Він дуже незвичайний та подається теплим. На думку кулінарки Елли Іванової, яка поділилася рецептом з читачами «ФАКТІВ», він добре поєднується зі свіжими овочами та вареним рисом. Готуйте із задоволенням! Відкривати для себе та рідних нові незвичайні смаки — це завжди цікаво та захоплююче. Можливо, й смак цього салату з кокосовою стружкою та томатами стане вашим улюбленим.
Незвичайний салат з кокосовою стружкою та томатами
200 г кокосової стружки
Петрушка
Сіль
Перчик чилі
1 невелика червона цибулина
Сік лайма чи лимона
150 г свіжих томатів
Куркума
Перець
На розігріту суху сковорідку кладемо кокосову стружку, потім порізані томати, петрушку й цибулю, а також спеції, сік лайма і сіль. Прогріваємо все це хвилин десять. Подаємо, додавши перець чилі, оливкову олію і свіжу петрушку, що залишилася. За бажанням можна додати мед.
І смачного вам та вашим рідним!
Раніше авторка каналу «Готуємо з Людмилою» поділилася рецептом вітамінного салату з моркви та чорносливу.
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Фото Елли Іванової300
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