Дієтологиня Катерина Черкаська раніше ділилася рецептом чебуреків, які не впливатимуть на фігуру негативно, а її колега Юлія Шевчук розповіла, як приготувати дієтичний лаваш — овочевий.

ВІДЕО ДНЯ

Дієтологиня стверджує, що калорійність овочевого лаваша на 100 г (без начинки) складає 118 ккал (6,7 г білків, 6,5 г жирів та 7,9 г вуглеводів).

Інгредієнти: Морква — 80 г натертої;

Картопля — 120 г натертої;

Кабачок — 150 г натертого (після видалення зайвої рідини);

Яйце;

Моцарела — 100 г;

Сіль, чорний перець;

Часниковий порошок, солодкий червоний перець, чебрець, сушений кріп — по ½ ч. л. Приготування: РЕКЛАМА Овочі почистити та натерти, віджати рідину з кабачків.

Додати до овочів яйце та спеції, перемішати.

Додати сир та знов перемішати.

Деко застелити пергаментом, викласти суміш кількома тонкими кружечками та випікати 25−30 хвилин при температурі 180 °C.

Дати охолонути та обережно зняти з деко.

В якості начинки можна використовувати авокадо, курку, крем-сир або салат.

Рецепт дієтичного форшмака читайте на нашому сайті.

Фото — скріншот

РЕКЛАМА

207

Читайте нас у Facebook