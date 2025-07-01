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Книга рецептів
13:54 — 1 липня 2025
Неймовірно смачний овочевий лаваш: їжте — і худніть
Дієтологиня Катерина Черкаська раніше ділилася рецептом чебуреків, які не впливатимуть на фігуру негативно, а її колега Юлія Шевчук розповіла, як приготувати дієтичний лаваш — овочевий.
Дієтологиня стверджує, що калорійність овочевого лаваша на 100 г (без начинки) складає 118 ккал (6,7 г білків, 6,5 г жирів та 7,9 г вуглеводів).
Інгредієнти:
- Морква — 80 г натертої;
- Картопля — 120 г натертої;
- Кабачок — 150 г натертого (після видалення зайвої рідини);
- Яйце;
- Моцарела — 100 г;
- Сіль, чорний перець;
- Часниковий порошок, солодкий червоний перець, чебрець, сушений кріп — по ½ ч. л.
Приготування:
- Овочі почистити та натерти, віджати рідину з кабачків.
- Додати до овочів яйце та спеції, перемішати.
- Додати сир та знов перемішати.
- Деко застелити пергаментом, викласти суміш кількома тонкими кружечками та випікати 25−30 хвилин при температурі 180 °C.
- Дати охолонути та обережно зняти з деко.
- В якості начинки можна використовувати авокадо, курку, крем-сир або салат.
Рецепт дієтичного форшмака читайте на нашому сайті.
Фото — скріншот207
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