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Неймовірно смачний овочевий лаваш: їжте — і худніть

13:54 1 липня 2025
Рецепт овочевого лавашу від Юлії Шевчук. Фото&nbsp;— скріншот

Дієтологиня Катерина Черкаська раніше ділилася рецептом чебуреків, які не впливатимуть на фігуру негативно, а її колега Юлія Шевчук розповіла, як приготувати дієтичний лаваш — овочевий.

Дієтологиня стверджує, що калорійність овочевого лаваша на 100 г (без начинки) складає 118 ккал (6,7 г білків, 6,5 г жирів та 7,9 г вуглеводів).

Інгредієнти:

  • Морква — 80 г натертої;
  • Картопля — 120 г натертої;
  • Кабачок — 150 г натертого (після видалення зайвої рідини);
  • Яйце;
  • Моцарела — 100 г;
  • Сіль, чорний перець;
  • Часниковий порошок, солодкий червоний перець, чебрець, сушений кріп — по ½ ч. л.

Приготування:

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  • Овочі почистити та натерти, віджати рідину з кабачків.
  • Додати до овочів яйце та спеції, перемішати.
  • Додати сир та знов перемішати.
  • Деко застелити пергаментом, викласти суміш кількома тонкими кружечками та випікати 25−30 хвилин при температурі 180 °C.
  • Дати охолонути та обережно зняти з деко.
  • В якості начинки можна використовувати авокадо, курку, крем-сир або салат.

Рецепт дієтичного форшмака читайте на нашому сайті.

Фото — скріншот

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