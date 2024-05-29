Найкращий друг томатів: як правильно та ефективно використовувати кропиву на городі

Томати є на городах більшості українців. Істотно збільшити врожайність цих овочів допоможе кропива, пише Telegram-канал «Моя дача. Сад и огород».

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Досвідчені садівники розповіли, як можна використати кропиву на томатних грядках.

1. При посадці у лунку

Кропива — це справжня криниця корисних мікроелементів. Вона багата на вітаміни, кальцій, залізо, кремній, марганець та інші корисні речовини. І для того, щоб розсада томатів з перших днів життя в теплиці або відкритому ґрунті набиралася сил, здоров'я, енергії та імунітету, в лунку при посадці саджанців обов'язково потрібно класти жменю свіжої кропиви. Зверху присипати землею, щоб коріння не одержали опік. Перегниваючи, кропива віддасть усі корисні речовини томатам. Рослини будуть міцнішими, здоровішими, краще підуть у зріст.

2. Проти фітофтори

Фітофтора — головний ворог томатів. Один із найефективніших народних профілактичних засобів — настій кропиви. Готується дуже швидко та просто. Беремо 1 кг свіжої кропиви, подрібнюємо її, заливаємо 3 л теплої води. Настоюємо добу, проціджуємо, додаємо трохи рідкого мила та обприскуємо томати.

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3. Зелене добриво

Зелений настій — поживне, багате на азот добриво, яке любить весь город. Готувати його краще десь у травні, коли на вулиці вже тепло, вся розсада вже пересаджена, прижилася і настав час стимулювати її активне зростання. Звичайну бочку на 2/3 заповнюємо свіжоскошеною травою, бур'янами та кропивою. Останній інгредієнт — найголовніший. Саме він дає найбільше поживних речовин та корисних мікроелементів. Додаємо варення, цукор, словом — чогось солоденького і заливаємо все водою, настоюємо тижнів зо два. Наше добриво готове. Беремо літр настою доливаємо 9 л води та поливаємо томати. Саме таке натуральне підживлення найкраще стимулює нарощування зеленої маси, активний розвиток рослин, а також зміцнює їхній імунітет. Давати таке підживлення можна не тільки томатам, а й огіркам, перцям. Робити це бажано раз на 3 тижні.

Раніше «ФАКТИ» писали, як виготовити ефективні та корисні добрива для розсади з підручних матеріалів, а також, як за допомогою кропиви можна суттєво збільшити врожайність огірків та перців.

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