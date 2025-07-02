- 02.07 22:28 Як правильно їсти один з найпопулярніших смаколиків у світі: це треба знати, щоб не потрапити в халепу
- 02.07 22:11 Світоліна перемогла на Вімблдоні незручну білоруску «без прапора» і пробилася до третього кола
- 02.07 22:00 Дуже смачна бананова карамель: лише три інгредієнти
- 02.07 21:30 «Було б так важко йому довіряти»: Періс Гілтон розповіла, які чоловіки їй подобаються
- 02.07 21:01 Їжте щодня — і ваше серце буде вам вдячне: обов’язково включіть до свого меню цю диво-крупу
- 02.07 20:45 «Карп кої дарує енергію процвітання», — мисткиня Марія Румілова
- 02.07 20:32 Був людиною честі: 31-річний командир бойової машини зі Львівщини не пережив важкого поранення
- 02.07 20:06 Мініпончики з начинкою: чудова ідея для сніданку вихідного дня
- 02.07 19:54 Рибам «Вежа» та зміни, Скорпіонам «Імператриця» та внутрішнє пробудження: гороскоп на четвер, 3 липня
- 02.07 19:42 Вибух у Житомирі: через потужний спалах біля АЗС є постраждалі, траса на Київ заблокована
- 02.07 19:42 Витримав 3 FPV-дрони попри 60-річний вік: шведський БТР рятує життя бійців ЗСУ
- 02.07 19:26 Справа iBox Bank: що відомо про підозрювану у фінансових махінаціях Альону Шевцову та її пособниць
Тельцям не варто сьогодні сперечатися з начальством, а Дівам треба розслабитись: гороскоп на 2 липня
Фахівці зі Східних прогнозів склали гороскоп на поточний тиждень, а астрологи розповіли, якою буде середа, 2 липня. Цього дня потрібно бути готовим до будь-яких сюрпризів долі, які не забаряться, інформує ТСН.
Козеріг
Не варто сьогодні вибудовувати грандіозні професійні плани — навряд чи вдасться виконати і половину з них. Краще приділіть собі час.
Водолій
Як би сильно ви не ображалися на близьку людину, не відштовхуйте її, якщо вона захоче вибачитися. Схоже, вона щиро покаялася.
Риби
Перш, ніж засуджувати інших, згадайте: ви й самі не без гріха. Будьте терпимими до чужих недоліків.
Овен
Використовуйте день для справ, на які завжди бракує часу: розберіть документи, шафи, викиньте старе.
Телець
Уникайте суперечок із колегами та начальством. Це може зіпсувати атмосферу на роботі чи створити проблеми з керівництвом.
Близнюки
День обіцяє бути дуже продуктивним, але тільки якщо ви зосередитеся на роботі і не відволікатиметеся на дрібниці. Навіть незначні деталі можуть вибити вас із колії.
Рак
Чудовий день для відновлення зв'язків. Якщо сумуєте за кимось, не віддавайтеся спогадам — зателефонуйте.
Лев
Не варто демонструвати близькій людині свою повну незалежність. Можливо, вона мріє, щоб ви показали вразливість, і вона змогла би подбати про вас.
Діва
Може з'явитись моральна втома. Не вдавайте стійкість — розслабтеся і відпочиньте, наприклад, на природі з друзями.
Терези
Якщо давно не на радість робота, можливо, настав час шукати іншу. Почніть переглядати вакансії та ходити на співбесіди.
Скорпіон
Фінансові пропозиції не відкидайте відразу, але й не погоджуйтеся необдумано. Спочатку ретельно все проаналізуйте.
Стрілець
Найкращий засіб від поганого настрою — спілкування з друзями. Цікаві розмови допоможуть забути про все.
Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи склали гороскоп на липень для всіх знаків зодіаку.3284
Читайте нас у Facebook
Гребтимуть гроші лопатою — астрологиня назвала українців, які стануть «непристойно заможними» у липні