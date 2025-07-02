Тельцям не варто сьогодні сперечатися з начальством, а Дівам треба розслабитись: гороскоп на 2 липня

Фахівці зі Східних прогнозів склали гороскоп на поточний тиждень, а астрологи розповіли, якою буде середа, 2 липня. Цього дня потрібно бути готовим до будь-яких сюрпризів долі, які не забаряться, інформує ТСН.

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Козеріг

Не варто сьогодні вибудовувати грандіозні професійні плани — навряд чи вдасться виконати і половину з них. Краще приділіть собі час.

Водолій

Як би сильно ви не ображалися на близьку людину, не відштовхуйте її, якщо вона захоче вибачитися. Схоже, вона щиро покаялася.

Риби

Перш, ніж засуджувати інших, згадайте: ви й самі не без гріха. Будьте терпимими до чужих недоліків.

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Овен

Використовуйте день для справ, на які завжди бракує часу: розберіть документи, шафи, викиньте старе.

Телець

Уникайте суперечок із колегами та начальством. Це може зіпсувати атмосферу на роботі чи створити проблеми з керівництвом.

Близнюки

День обіцяє бути дуже продуктивним, але тільки якщо ви зосередитеся на роботі і не відволікатиметеся на дрібниці. Навіть незначні деталі можуть вибити вас із колії.

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Рак

Чудовий день для відновлення зв'язків. Якщо сумуєте за кимось, не віддавайтеся спогадам — зателефонуйте.

Лев

Не варто демонструвати близькій людині свою повну незалежність. Можливо, вона мріє, щоб ви показали вразливість, і вона змогла би подбати про вас.

Діва

Може з'явитись моральна втома. Не вдавайте стійкість — розслабтеся і відпочиньте, наприклад, на природі з друзями.

Терези

Якщо давно не на радість робота, можливо, настав час шукати іншу. Почніть переглядати вакансії та ходити на співбесіди.

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Скорпіон

Фінансові пропозиції не відкидайте відразу, але й не погоджуйтеся необдумано. Спочатку ретельно все проаналізуйте.

Стрілець

Найкращий засіб від поганого настрою — спілкування з друзями. Цікаві розмови допоможуть забути про все.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи склали гороскоп на липень для всіх знаків зодіаку.

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