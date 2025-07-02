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«Було б так важко йому довіряти»: Періс Гілтон розповіла, які чоловіки їй подобаються
Періс Гілтон, яка відзначила особливий день із чоловіком Картером, зізналася, що їй подобаються хлопці-«ботаніки». Під час нового епізоду подкасту The Burnouts 44-річна підприємниця приєдналася до ведучих Фібі Ґейтс та Софії Кіанні, щоб поговорити про стосунки, тривожні сигнали та те, що робить людину справді гідною побачень.
«Ви хочете знайти хлопців з маленького містечка, які просто милі та добрі та не мають усіх цих додатків для знайомств та дивних речей, — сказала Гілтон. — Було б так важко довіряти хлопцям, які хочуть постійно зустрічатися… Я думаю, що саме „ботаніки“ — те, що треба».
Її порада одразу ж отримала схвалення від 22-річної Ґейтс та 23-річної Кіанні, які погодилися з поглядом Періс, пишуть The News.
Гілтон, яка вийшла заміж за бізнесмена Картера Реума у 2021 році, знає, про що говорить, коли йдеться про пошук когось, хто принесе стабільність і добробут. Вони були друзями роками, перш ніж у 2019 році між ними спалахнув роман. Зараз вони мають двох маленьких дітей — сина Фенікса, 2 роки, та доньку Лондон, 1 рік.
У тому ж епізоді подкасту у Періс запитали, як вона справляється зі своїм особистим життям, одночасно займаючись кар'єрою. Гілтон відверто розповіла про труднощі та підтримку, яка все змінила.
«Знаєте, деякі чоловіки стають дуже невпевненими, їм важко бути з успішною жінкою, — сказала вона. — Мій чоловік — повна протилежність будь-якої людини, з якою я була, і це неймовірне відчуття — відчувати таку підтримку та натхнення…»
Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що під час лісових пожеж в Лос-Анджелесі сімейний будинок Періс Гілтон згорів на її очах.
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