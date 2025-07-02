«Було б так важко йому довіряти»: Періс Гілтон розповіла, які чоловіки їй подобаються

Періс Гілтон, яка відзначила особливий день із чоловіком Картером, зізналася, що їй подобаються хлопці-«ботаніки». Під час нового епізоду подкасту The Burnouts 44-річна підприємниця приєдналася до ведучих Фібі Ґейтс та Софії Кіанні, щоб поговорити про стосунки, тривожні сигнали та те, що робить людину справді гідною побачень.

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«Ви хочете знайти хлопців з маленького містечка, які просто милі та добрі та не мають усіх цих додатків для знайомств та дивних речей, — сказала Гілтон. — Було б так важко довіряти хлопцям, які хочуть постійно зустрічатися… Я думаю, що саме „ботаніки“ — те, що треба».

Її порада одразу ж отримала схвалення від 22-річної Ґейтс та 23-річної Кіанні, які погодилися з поглядом Періс, пишуть The News.

Гілтон, яка вийшла заміж за бізнесмена Картера Реума у 2021 році, знає, про що говорить, коли йдеться про пошук когось, хто принесе стабільність і добробут. Вони були друзями роками, перш ніж у 2019 році між ними спалахнув роман. Зараз вони мають двох маленьких дітей — сина Фенікса, 2 роки, та доньку Лондон, 1 рік.

У тому ж епізоді подкасту у Періс запитали, як вона справляється зі своїм особистим життям, одночасно займаючись кар'єрою. Гілтон відверто розповіла про труднощі та підтримку, яка все змінила.

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«Знаєте, деякі чоловіки стають дуже невпевненими, їм важко бути з успішною жінкою, — сказала вона. — Мій чоловік — повна протилежність будь-якої людини, з якою я була, і це неймовірне відчуття — відчувати таку підтримку та натхнення…»

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що під час лісових пожеж в Лос-Анджелесі сімейний будинок Періс Гілтон згорів на її очах.

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