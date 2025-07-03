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Маринована моцарела: простий рецепт справжнього делікатесу
Ви бачили, скільки коштує баночка маринованої моцарели у магазинах? Досить дорого. А в домашніх умовах це коштуватиме набагато дешевше. До того ж ви можете додавати ваші улюблені спеції. А головне — додавайте лише все натуральне. Натуральна їжа — запорука здоров'я. Пам'ятайте про це. І намагайтеся не лінуватися — готувати вдома, піклуючись про здоров'я своє та рідних.
Рецептом делікатесної маринованої моцарели з «ФАКТАМИ» поділилася кулінарка Елла Іванова.
— Приготуємо делікатесну мариновану моцарелу, це дуже просто й легко, — каже Елла Іванова. — Можна додати її в салат або зробити з нею бутерброд. Думаю, така моцарела сподобається вашим рідним та близьким.
Маринована моцарела
400 г моцарели
1 апельсин
Будь-яка олія
1 червона цибулина
1 зубок часнику
Зелень
Перчик чилі
Сіль за смаком
1 чайна ложка меду
1 столова ложка яблучного оцту
Кульки моцарели помістити в банку й доповнити іншими інгредієнтами, заливши олією. На ніч помістити у холодильник.
І смачного!
Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати дуже смачну піцу з моцарелою на рідкому тесті.
Фото Елли Івнової170
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