Маринована моцарела: простий рецепт справжнього делікатесу

Ви бачили, скільки коштує баночка маринованої моцарели у магазинах? Досить дорого. А в домашніх умовах це коштуватиме набагато дешевше. До того ж ви можете додавати ваші улюблені спеції. А головне — додавайте лише все натуральне. Натуральна їжа — запорука здоров'я. Пам'ятайте про це. І намагайтеся не лінуватися — готувати вдома, піклуючись про здоров'я своє та рідних.

ВІДЕО ДНЯ

Рецептом делікатесної маринованої моцарели з «ФАКТАМИ» поділилася кулінарка Елла Іванова.

— Приготуємо делікатесну мариновану моцарелу, це дуже просто й легко, — каже Елла Іванова. — Можна додати її в салат або зробити з нею бутерброд. Думаю, така моцарела сподобається вашим рідним та близьким.

Маринована моцарела

400 г моцарели

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1 апельсин

Будь-яка олія

1 червона цибулина

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1 зубок часнику

Зелень

Перчик чилі

Сіль за смаком

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1 чайна ложка меду

1 столова ложка яблучного оцту

Кульки моцарели помістити в банку й доповнити іншими інгредієнтами, заливши олією. На ніч помістити у холодильник.

І смачного!

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати дуже смачну піцу з моцарелою на рідкому тесті.

Фото Елли Івнової

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