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Маринована моцарелла: цей делікатес обійдеться набагато дешевше, ніж у магазині

22:00 27 квітня 2025
Маринована моцарелла

Маринувати в спеціях можна не лише овочі чи рибу, а й сир. Такий сир коштує у магазині дорого. Але делікатес можна приготувати у домашніх умовах. Зробіть це найближчим часом і переконайтеся, що це легко та вигідно. А про чудовий смак і говорити не доводиться.

Рецепт кулінарки з Кривого Рогу Елли Іванової варто взяти на замітку. Така страва напевно сподобається вашим рідним і близьким. Готуйте із задоволенням і цікавістю! Експериментуйте на кухні, як це робить Елла Іванова, відкриваючи для себе нові незвичайні смаки.

— Маринована моцарела готується дуже просто, — каже Елла Іванова. — Це неймовірно смачно. Маринована моцарела зробить ваш обід або вечерю особливим. Подавайте їжу красиво й апетитно.

Маринована моцарелла

  • 100 г мінімоцарелли
  • 1 зубок часнику
  • Рослинна олія
  • Сіль
  • Трохи меду
  • 1 чайна ложка лимонного соку або винного оцту
  • Болгарський перець
  • Перчик чилі
  • Білий перець

У банку помістити моцарелу, а потім додавати по черзі всі інгредієнти. Помістити в холодильник на кілька годин.

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І смачного!

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт «яскравого та смачного» маринованого салату від фудекспертки Світлани Левицької.

Фото з альбому Елли Іванової

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