Маринована моцарелла: цей делікатес обійдеться набагато дешевше, ніж у магазині
Маринувати в спеціях можна не лише овочі чи рибу, а й сир. Такий сир коштує у магазині дорого. Але делікатес можна приготувати у домашніх умовах. Зробіть це найближчим часом і переконайтеся, що це легко та вигідно. А про чудовий смак і говорити не доводиться.
Рецепт кулінарки з Кривого Рогу Елли Іванової варто взяти на замітку. Така страва напевно сподобається вашим рідним і близьким. Готуйте із задоволенням і цікавістю! Експериментуйте на кухні, як це робить Елла Іванова, відкриваючи для себе нові незвичайні смаки.
— Маринована моцарела готується дуже просто, — каже Елла Іванова. — Це неймовірно смачно. Маринована моцарела зробить ваш обід або вечерю особливим. Подавайте їжу красиво й апетитно.
Маринована моцарелла
- 100 г мінімоцарелли
- 1 зубок часнику
- Рослинна олія
- Сіль
- Трохи меду
- 1 чайна ложка лимонного соку або винного оцту
- Болгарський перець
- Перчик чилі
- Білий перець
У банку помістити моцарелу, а потім додавати по черзі всі інгредієнти. Помістити в холодильник на кілька годин.
І смачного!
Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт «яскравого та смачного» маринованого салату від фудекспертки Світлани Левицької.
Фото з альбому Елли Іванової92
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